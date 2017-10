LA ACADEMIA Y LA POLITICA

Los ex ministros de Educación del kirchnerismo disertaron en la Cámara de Diputados

Presentaron un libro sobre la política educativa bonaerense en la crisis del 2001 y remarcaron "la importancia de que la institución escolar acompañe a los sectores más vulnerables"

En los tiempos de la grieta y con las elecciones a la vuelta de la esquina, todas las políticas públicas están en debate, y la educación suele ser una de las estrellas. En constante cuestionamiento, el rol del Estado en la formación de los más chicos es uno de los principales temas pendientes desde el menemismo hasta esta parte.En ese marco, con la presencia de los ex ministros de Educación bonaerense y de la Nación, Mario Oporto y Alberto Sileoni, respectivamente, se realizó ayer la presentación del libro “La política educativa en la Provincia de Buenos Aires, 2001-2005: de la crisis a la gobernabilidad”, escrito por Daniel Lauría, en el salón auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense.La obra de Lauría –editada por la Universidad Pedagógica- reseña los principales lineamientos de la política educativa diseñada e implementada durante la gobernación de Felipe Solá y abarca el primer período de gestión de Oporto al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, que se inicia marcado por la crisis de comienzos del actual siglo.“Este trabajo muestra la importancia de la institución escolar acompañando a los sectores más vulnerables en un momento realmente duro como fue la crisis del 2001”, dijo Sileoni, quien integró el gabinete educativo provincial en aquellos años. “Hay que revalorizar la inclusión, lo que significa: la importancia que los chicos estén en la escuela, con el abrazo del docente, aprendiendo, por sobre la esquina y el sin sentido”, agregó.Por su parte, Oporto remarcó que el libro presentado “es parte de la historia de la educación bonaerense” y destacó el hecho de que se salga a la calle “más de 10 años después de cumplida aquella gestión”. En ese sentido, recordó que “gobernar en la crisis fue una tarea difícil” y apuntó que “además de las decisiones y medidas tomadas en la coyuntura, se pudo pensar estratégicamente, teorizar nuestra práctica política”.“En 2001, en el peor momento de la sociedad argentina en cuanto a su situación socioeconómica e institucional, cuando los bancos se quedaban con los ahorros de los ciudadanos, cuando las industrias cerraban, cuando las instituciones políticas no tenían reflejos para dar respuestas a los problemas sociales, la escuela, como último retazo del Estado, siguió dando clases todos los días, y los docentes vieron con anticipación, antes que los especialistas, el proceso de pauperización y marginalidad en los sectores populares”, sostuvo el ex diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires.El trabajo de Lauría, quien ocupó diversos cargos en la cartera educativa provincial, se inicia con una descripción del escenario de crisis, detalla aspectos del sistema educativo y enumera las principales medidas adoptadas por el equipo de gestión de la Dirección General de Cultura y Educación, entre las que se destacan la descentralización, la regionalización del territorio, los programas de política socioeducativa, el sistema de inspección, la política salarial y la consulta provincial realizada en el año 2004 con el objetivo de lograr consenso con los docentes y con la sociedad para avanzar en modificaciones en la educación secundaria, la educación técnica y agraria y la formación de los maestros.Cabe señalar que en panel de expositores, junto a Sileoni, Oporto y el propio autor del libro, también estuvo Carlos Rodríguez, vicerrector de la UNIPE. La obra publicada integra la colección Políticas Educativas de la editorial de esa casa de altos estudios.