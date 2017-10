LEGISLATIVAS 2017

Izquierda al Frente cerró su campaña con la exigencia de la renuncia de Bullrich

Desde el espacio, pidieron justicia por Santiago Maldonado, "juicio y castigo al juez Otranto, la Gendarmería y los funcionarios del gobierno que se encargaron de encubrir la desaparición del joven"

A días de las elecciones legislativas, los espacios cierran sus campañas locales de cara al domingo. Si bien algunas fuerzas, como Cambiemos y Unidad Ciudadana, decidieron dejar de lado los actos finales tras la aparición del presunto cuerpo de Santiago Maldonado, otras los utilizaron para marcar su agenda en materia de Derechos Humanos.Esta mañana, Izquierda al Frente por el Socialismo cerró su campaña platense en la esquina de 7 y 50 con la presencia de sus principales candidatos: Eric “Tano” Simonetti (a primer concejal) y Francisco Torres (diputado provincial por la Sección Capital). También participaron el dirigente nacional del Nuevo MAS, Héctor “Chino” Heberling y la dirigente nacional del MST, Vilma Ripoll.No fue un cierre tradicional ya que el principal eje fue la exigencia de justicia para Santiago Maldonado y su familia, así como el pedido de renuncia a la ministra Bullrich y de juicio y castigo al juez Otranto, la Gendarmería y los funcionarios del gobierno "que se encargaron de encubrir la desaparición del joven".Simonetti enfatizó la importancia de haber movilizado ayer a Plaza de Mayo para “golpear en caliente ante un hecho que no se puede permitir. Los trabajadores, los jóvenes y las mujeres tenemos que redoblar la movilización para que se sepa la verdad, y no hacer como el kirchnerismo que boicoteó la marcha pidiéndole a sus seguidores que se queden en su casa y esperen tranquilos a las elecciones del domingo. Haciendo eso le dan tregua al gobierno y le allanan el camino para ganar la elección y consolidar la impunidad.”El candidato al concejo resaltó que “el pedido de aparición con vida de Santiago y la exigencia de renuncia de Bullrich atravesó por completo nuestra actividad de estos meses y por eso el gobierno buscó castigar a cuatro militantes docentes del Nuevo MAS La Plata abriéndoles una causa penal por hacer una pintada por Maldonado. Afortunadamente nos movimos rápido y logramos que la causa se archive. Hubiera sentado otro antecedente muy regresivo para los derechos democráticos y la libertad de expresión de los luchadores.”Por último, Simonetti llamó a votar el domingo a Izquierda al Frente por el Socialismo (Lista 1906) “para ayudar así a que se fortalezca la izquierda que pelea por la unidad contra el ajuste de Macri, Vidal y Garro, dejando en claro que no alcanza con votar y que tenemos que organizarnos y luchar en las calles para frenar los ataques que se vienen: la reforma antilaboral y antieducativa y todas las provocaciones y represiones contra los que luchan. También los invitamos a fiscalizar para que la boleta que representa esta política en favor de los de abajo no falte en ningún cuarto oscuro.”