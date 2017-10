DEFINICIONES

Para Rubén López, el cuerpo que apareció en el río Chubut fue plantado

En diálogo con Cadena Río, el hijo de Julio López se mostró indignado por el accionar del gobierno en los 80 días sin respuesta que ya lleva la desaparición de Santiago Maldonado. Además, mostró su malestar por la difusión de la última encuesta que buscaba medir cuál era el nivel de daño que podía producirle el caso al Estado.

El hijo de Jorge Julio López, Rubén, se mostró en consonancia con Sergio Maldonado, el hermano del joven que el 1 de agosto desapareció en Chubut y aseveró que el cuerpo hallado en el río dos días atrás fue “plantado”.“El cuerpo fue plantado ahí, y esto es un pase de factura de gendarmería al gobierno porque este cuerpo no iba a aparecer hasta después del 22 de octubre”, consideró en diálogo con Cadena Río, Rubén López.En ese sentido, además, se mostró indignado por la difusión de la última encuesta que buscaba medir cuál era el nivel de daño que podía producirle este caso al Estado y lamentó el hecho de que Cambiemos sea una opción tenida en cuenta por el electorado: “La gente votó a este gobierno y este gobierno no se hace cargo de lo que le pasó a Santiago Maldonado”.“La ideología de este gobierno es represiva y no le importa lo que le pasa a la gente”, aseveró.Sobre el comportamiento a llevar adelante frente al hallazgo del cuerpo, Rubén López destacó: “Lo mejor es acompañar a los padres de Santiago “desde la humildad” y sabiéndose poner “detrás de ellos para que ellos decidan qué es lo que quieren que hagamos nosotros”.Por último, cargó contra una de las referentes de Cambiemos, Elisa Carrió y apuntó que a pesar de todos sus dichos, “ella no va a pedir disculpas”.“No sé en qué momento se autoproclamó fiscala de Estado, es lamentable que Elisa Carrió sea una legisladora a nivel nacional y que la gente la esté votando”, finalizó.