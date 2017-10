LEGISLATIVAS 2017

Los massistas que afilan la tijera para el domingo: todos los casos del territorio bonaerense

Preocupados por el panorama electoral, donde se espera una fuerte polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, los intendentes del Frente Renovador se apuran a desplegar estrategias para zafar de la grieta

A días de las elecciones legislativas, las perspectivas no son prometedoras para el frente 1País. La fuerza liderada por Sergio Massa se enfrenta a la fuga de votos de la que sería víctima tras la polarización del escenario electoral entre el oficialismo y el espacio comandado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los encuestadores, el massismo se podría encontrar con un escenario aún peor del que vivió en las PASO, y los jefes comunales comienzan a pensar en alternativas para no ver comprometido su poder territorial.La primera solución a la que echan mano los intendentes, rápidos de reflejos, es llamar al corte de boleta y así evitar que la pelea superestructural por las bancas del Congreso afecte de manera directa a los Concejos Deliberantes, donde esperan retener un poderío que les de la espalda suficiente para gestionar en sus distritos con las menores trabas y complicaciones posibles.Tal es el caso del mandamás de Chivilcoy, Guillermo Britos, que en agosto tuvo un trago amargo cuando se impuso la boleta del Frente Cumplir en todos los órdenes. Luego de anunciar que potenciaría la campaña local, esta mañana hizo circular en las redes sociales un instructivo con “3 formar de pensar en Chivilcoy”. En el mismo, propone en primer lugar, elegir la lista completa; en segundo lugar, cortar y poner en el sobre sólo la lista local; y en tercer lugar, sumarle a los concejales de Britos la boleta “que más te represente”.Misma situación se repitió con el jefe comunal de Chascomús, Javier Gastón, quien invita a votar a la lista de Cambiemos a nivel provincial y nacional para modificar la situación de las Primarias, en las que sacó menos votos que las dos listas de Cambiemos y que el FpV. Con un Concejo que actualmente no le aprueba los aumentos de tasas, pero sí el presupuesto de gastos, el oficialismo local se replanteó la estrategia y decidió mandar a su tropa a repartir boletas de Cambiemos y su propio espacio, junto con un panfleto donde aseguran que “tanto Vidal como Gastón representan la nueva política”.“Cambiemos por Chascomús” es el título de la carta en la que se convoca a “seguir dándole fuerza a la transformación conjunta” porque “lo peor que puede pasar es retroceder en el tiempo”. La misiva enumera una serie de obras concretadas fruto del trabajo conjunto, propone “no detener el cambio” y está firmada por “Vecinos unidos por un Chascomús mejor”.En tanto, Luis Andreotti, de San Fernando, no sólo se sumó al instructivo de 3 pasos de Britos, sino que además subió la apuesta. Uno de los espacios que responden a él, “Vecinalismo de San Fernando”, lanzó una campaña en las redes donde afirman: “En estas elecciones, podés cortar boleta. Pensemos lo mejor para nuestra ciudad, cuidemos todo lo que logramos. A nivel nacional, elijamos a quien mejor nos represente, pero, en San Fernando, acompañamos a los concejales de Andreotti y sigamos creciendo!”.Por último, el jefe comunal de Necochea, Facundo López, hizo correr los rumores de pases cuando se acercó a saludar a Mauricio Macri durante el timbreo que encabezó en su distrito. “Yo no sigo la recorrida del Presidente por una cuestión de campaña electoral pero sí correspondía el recibimiento”, aseguró López al ser consultado por la prensa local. El intendente quiso quitarle la connotación política, pero calificó como “impresionante” la visita del Jefe de Estado.Así las cosas, todo parece indicar que el poder territorial del massismo podría mermar tras estas elecciones, en las que los mismos intendentes ya no sólo dejan circular las versiones de posibles pases a Cambiemos, sino que además llaman a votar a los candidatos oficialistas. A la espera de los resultados del domingo, habrá que ver si la apuesta final rinde sus frutos y logran retener los votos en sus distritos. Con las legislativas a la vuelta de la esquina, las posibilidades del oficialismo de afianzarse a nivel distrital son cada vez más altas.