DE NO CREER

Penoso cierre de campaña en las redes: los K y Cambiemos se "tiran" con el voto por Maldonado

El cierre de campaña electoral está más caliente de lo normal y al parecer, increíblemente, todo vale. Incluso, usar la figura de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto.

Por estas horas se multiplican por decenas los tuits y posteos de Facebook de militantes de Cambiemos que muestran un afiche firmado por "Unidad Ciudadana" que contiene la imagen del joven artesano con la inscripción "Vengalo con tu voto".Por supuesto, al afiche se le agregan duras críticas al kirchnerismo, sector al que acusan de "utilizar" para juntar votos que lleven a la victoria a la ex presidenta Cristina Fernández, la principal dirigente opositora."Vengalo con tu voto" son lo más hijo de puta que hay jajaj", señaló un tal Lisandro, y ArgenShow sostuvo: "'vengalo con tu voto' supera todo lo imaginable. Para mi que se les va a volver en contra tanta mierda".A los pocos minutos, llegaron las respuestas del otrora oficialismo, desde donde aseguran que el afiche es totalmente falso y apuntan con el dedo a la militancia macrista, acusándola de "armar esta sucia movida con la figura de Santiago".Para graficar "la mentira", los K utilizaron el mismo afiche con la figura de Maldonado y la inscripción "Vengalo con tu voto", pero le añadieron loa palabra "Falso" en letras rojas de un considerable tamaño."Este no es un material oficial de Unidad Ciudadana. No te dejes engañar, no lo compartas", tuitearon desde la cuenta oficial de Unidad Ciudadana y decenas de dirigentes y seguidores procedieron a compartir y retuitear.