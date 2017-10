VUELTA A LA ACTIVIDAD

Un día de suspensión y listo: Margarita retomó la campaña y le pegó a Vidal

Con una conferencia de prensa, la segunda candidata a senadora por Un País acabó con el impasse realizado en la campaña electoral. Los frentes habían decidido dar por finalizada la misma por el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut. Por la tarde, también en La Plata, cerrarán la campaña con Sergio Massa.

Menos de 24 horas duró el alto en la campaña electoral realizado por diferentes fuerzas electorales. Es que, Un País, dejó de lado el impasse que se produjo luego del hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut y que presuntamente sería del joven Santiago Maldonado, buscado desde hace 79 días y donde todos los cañones apuntan a la Gendarmería Nacional como responsable.Este jueves, con una conferencia de prensa, la segunda candidata a senadora nacional retomó la campaña en la capital bonaerense para encabezar una conferencia de prensa junto a los alfiles locales, José Arteaga, candidato a diputado por la Octava sección, y Gastón Crespo, candidato a concejal por La Plata.Con dicho panorama, la compañera de fórmula de Sergio Massa, y la alianza Un País, es el único frente electoral que ha decidido dar por tierra con el alto en la campaña. Cabe destacar que tanto Unidad Ciudadana, como el Frente Justicialista Cumplir, Cambiemos y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, decidieron suspender sus cierres electorales por el hallazgo del cadáver.En el marco de la presentación ante la prensa, la actual diputada y líder del GEN, aprovechó para dejarle algún mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Hoy competimos con una gobernadora y eso claramente es vergonzoso", disparó Stolbizer por la constante aparición de la mandataria provincial en la campaña.“El Gobierno utiliza, usa y abusa, en función de su propia campaña” agregó y subrayó que “han creado Ministerios para cumplir con compromisos políticos". En ese sentido, remarcó que en Cambiemos “hay una gran estrategia de marketing que instala temas, pero que no muestra los cambios q el Gobierno anunció”.Asimismo, manifestó que desde el oficialismo “hablaron de muchos negocios cuando llegaron pero no los denunciaron” y dejó entrever que el propio Gobierno avanza en negociados turbios: “No hay posibilidad de hacer un seguimiento de información presupuestaria”.Sobre el candidato a senador Esteban Bullrich, dijo que "le han tapado la boca al primer candidato, porque ya dijo tantos disparates durante la campaña electoral que, entonces, esta semana era mucho más peligroso mostrarlo en los medios".Siempre dura con la administración provincial, Stolbizer aseguró que Cambiemos está haciendo "una enorme inversión en marketing político, publicidad y propaganda para construir una determinada imagen que no se compadece con la realidad de la gestión".En cuanto a la lucha contra las mafias, dijo que "la gobernadora instaló como su caballito de batalla la pelea contra las mafias, pero los datos de la Procuración y el Ministerio Público dan cuenta de que el delito que más creció es el secuestro extorsivo, con un 25% de aumento. Este es un delito típico de las mafias organizadas que tuvo un incremento muy grande, sobre todo en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires, por lo que queda en claro que no solamente no cumplieron el objetivo sino que no han sido eficaces para cumplir con ese objetivo".También habló acerca de la rebaja de fondos al Legislativo que plantea el gobierno bonaerense, expresando que "le quieren bajar el presupuesto a los legisladores, que es el que puede manejar la oposición. Esto termina consolidando el modelo que se llama de la cancha inclinada, donde las posibilidades de hacer política y de desarrollar un proyecto para competir electoralmente rompen la equidad, cuando el gobierno usa y abusa de los recursos públicos para su propia campaña"."La gobernadora dice vamos a bajar el gasto y estamos de acuerdo, pero empiecen por bajar ellos. Empiecen por derogar el decreto de la gobernadora de 2016 en el que ella misma determina el aumento del módulo que pueden cobrar los asesores del Poder Ejecutivo, llegando a sueldos que están alrededor de los 400 mil pesos", añadió.Además, se refirió al "caso Maldonado", tras la aparición de un cuerpo en el río Chubut, manifestando que "hay una responsabilidad del gobierno cuando descartan la primera hipótesis de la investigación que era la participación de la Gendarmería o que la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) dijera banco a la Gendarmería, sacando a los verdaderos responsables. Cuando nosotros hablamos de que la Gendarmería tiene la primera responsabilidad tampoco estamos avalando la postura de sectores ultra-cristinistas, que adjudicaron al Gobierno la posibilidad de tener un plan para desaparición de personas".