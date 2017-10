LUIS D'ELíA

"La Cristina de ahora me gusta más, estaba muy duranbarbarizada"

"Me pidieron que no vaya", dijo el dirigente K, Luis D'Elía ante La Tecla en Vivo (Cadena Río, 88.7), al ser consultado por su no presencia en el multitudianario acto que la candidata a Senadora por Unidad Ciudadada, Cristina Fernández, en Racing.

"Me llamó el Doctor Parrilli (Oscar) y me pidió que no vaya al acto de Racing porque teóricamente los jefes del comando de campaña consideraban que yo era piantavotos", señaló el ex legislador, que ayer decía que temía terminar preso este jueves.Además dijo que al estar encolumnado en Unidad Ciudadada, pese a las diconformidad que le genera el asunto, "acepto las indicaciones" y agregó que "por ese motivo, con mi esposa y con mi hijo Facundo, en vez de ir al acto, nos fuimos a comer tranquilos a Uribelarrea".Consultado por si hacer pública la decisión de Unidad Ciudadana de no dejarlo ir al acto no era exponer a "los jefes", señaló que no era así, en absoluto, y aclaró que "a mí me sigue mucha gente y tenía que explicar la situación, cómo habían sido las cosas".En tanto, al referirse a la presentación en el Cilindro, como se dijo, evento del que fue bajado,el ex piquetero sostuvo que "vi muy bien" a la ex mandataria, "muy emocionada". "Esa es la Cristina que quiero ver, no la de semanas atrás, demasiado pegada a la estética duranbarbista", añadió.A la hora de hablar de aquellos que dicen que las presencias en el acto, multitudinarias por cierto, se dan porque "son pagas", respondió que "para decir eso hay que ser un poco gorila". "Había miles de personas felices de estar ahí, felices con el discurso de Cristina", agregó.También se refirió a la declaración indagatoria que debe prestar este jueves ante el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la AMIA."El jueves estoy citado con Bonadío. Creo que quieren montar un show conmigo. Yo creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada ves más a la dictadura genocida", afirmó D'Elía."Creo que van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de lista negra; me parece que el primero soy yo, el jueves, quiera Dios que no, pero bueno adelante con los faroles", cerró.