MENSAJE

La carta de Cristina antes de las elecciones

En el último tramo de la campaña, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana difundió una misiva que, a diferencia de los nuevos tiempos políticos, fue repartida en las calles de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos días, en la provincia de Buenos Aires comenzó a circular una carta de la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de los nuevos tiempos políticos, donde todo, hasta los pedidos de disculpas, transcurre por las redes sociales, la misiva firmada por la exmandataria fue repartida en las calles, mano en mano. La Tecla accedió a ella.A continuación, el texto completo:“Falta poco para las elecciones y estarás cansado de tanta propaganda. Debes pensar que, muchas veces, la política y los políticos se olvidan de los problemas de las personas, de sus vidas cotidianas, de su presente. De esto te quiero hablar. Quiero compartir con vos una reflexión, un compromiso y una esperanza.Mi reflexión es que el ajuste es profundamente injusto, provoca serias desigualdades e hipoteca nuestro futuro con una deuda impagable. El constante aumento de precios, los tarifazos, los despidos, la precarización y los recortes en los servicios públicos van a generar una sociedad cada vez más fragmentada y dividida.Para imponer el próximo ajuste, el Gobierno quiere controlar aún más los medios, callar las voces críticas, estigmatizar a las organizaciones sociales, dividir a la oposición y restringir las libertades y derechos de todo aquel que piense distinto. Este peligroso deterioro del Estado de Derecho, cuya expresión más dramática es la desaparición de Santiago Maldonado, forma parte de un modelo de sociedad y de política. No hay futuro cuando el presente no se puede vivir con justicia, dignidad, libertad y derechos.Mi compromiso, y el de toda Unidad Ciudadana, es doble: defender los derechos de la mayoría y ejercer una oposición firme y seria. Tu voz será escuchada, representada y defendida. Tu voz es nuestra voz. Vamos a trabajar para frenar el ajuste e impedir que el Estado sea un negocio para los amigos, las empresas o la familia de Macri. El Estado es tuyo, no suyo.Mi esperanza es que la Argentina avance sin dejar a nadie atrás. No quiero una patria con ciudadanos de primera, de segunda…o de tercera. La igualdad de oportunidades y de derechos es la garantía para una sociedad justa y próspera.Gracias por leerme. Sea cual sea tu voto estoy segura de que ambos queremos lo mejor para la Argentina. Te pido, humildemente, el voto para defender tus derechos y para que podamos tener una oposición real que se ocupe, aquí y ahora, de los problemas y dificultades que estamos viviendo.Con mucho efecto y cariño, Cristina.”