CASO MALDONADO

La CC, en offside: la marcha atrás de Carrió y el polémico audio de su polla

Dijo barbaridades, la callaron y más tarde pidió disculpas. Así fueron las últimas de la diputada nacional y candidata porteña de Cambiemos, Elisa Carrió, con respecto al caso Santiago Maldonado. También Paula Olivetto, legisladora porteña del espacio, hizo de las suyas

Tras el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut que podría ser Santiago, Carrió, entre risas, comparó el caso de la persona fallecida con Walt Disney; no sin antes decir que "había un 20 por ciento de posibilidades" Maldonado estuviera en Chile.Debido a eso y luego de haber recibido críticas en las redes y los medios y un tirón de oreja desde Casa Rosada que derivó en la suspensión total de la agenda de entrevistas (además de los actos), la parlamentaria se pronunció en Twitter y pidió disculpas a la familia Maldonado."Quiero decirle a la flia de S. Maldonado q nada de lo q dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas", escribió Carrió desde su cuenta de la red del pajarito y agregó: "Tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor".Un rato entes la familia del joven desaparecido, en la conferencia de prensa llevada a cabo en Esquel, la cuñada de Santiago destacaba que la diputada chaqueña "No puede decir esasbarbaridades". "Las declaraciones que tuvo desde que empezó a hablar de Maldonado fueron muy hirientes. Creemos que una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo sobre el cuerpo de Santiago. Es una falta de respeto", agregó."Sabemos que hay mucha gente que no acompaña los dichos de Carrió, pero otros sí. Pueden no estar de acuerdo con lo que hizo Santiago, pero es una falta de respeto que digan eso", concluyó.Pero el show de Carrió no fue todo en torno a la Coalición Cívica y Santiago Maldonado. En el día de ayer se conoció también un polémico audio que tiene como protagonista a una de las principales alfiles de Lilita, la diputada porteña Paula Olivetto, a quien se escucha decir: "Chicos hoy es un día difícil, apareció Maldonado"."Les pido por favor que no se expongan en la calle, que no estén abiertos los locales nuestros.Guardémonos tranquilos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer", les aconseja la presidenta de la Coalición Cívica de la CABA a su militancia en un audio de Whatsapp, y completa: "Lo más probable es que nos vandalicen los locales, así que tranquilos. Hoy hay una marcha, nos quedamos tranquilos en casa".