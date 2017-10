ESQUEL

Sergio Maldonado: “No voy a confirmar que se trata de Santiago hasta que no esté seguro”

En la Universidad de la Patagonia, Sergio, hermano de Santiago Maldonado, la abogada de la familia, Verónica Heredia y la cuñada del joven desaparecido, Andrea Antico, pidieron colaboración a la prensa y señalaron que suponen que el cuerpo fue plantado en el río Chubut. Además, solicitaron que no difundan fotos del cuerpo y plantearon dudas sobre los rastrillajes anteriores.

"No tenemos ninguna explicación de porqué los otros resultados da negativo y este positivo", fue la primera de las dudas que planteó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.En una conferencia de prensa llevada adelante en la Universidad de la Patagonia, Sergio Maldonado (hermano de Santiago) y Andrea Antico (cuñada del joven desaparecido) brindaron la palabra oficial de la familia.A la espera del resultado de las pruebas de la autopsia, la conferencia, lejos de brindar certezas, expuso todas y cada una de las dudas que aún tiene la familia de Maldonado.Las principales giran en torno a la no explicación de porqué los peritajes anteriores no encontraron el cuerpo pero también transparentaron una hipótesis que crece con el tiempo y en la cual la familia también comienza a creer: el cuerpo fue plantado.Al menos así lo indicó su hermano: "Creo intuitivamente que el cuerpo fue plantado", sostuvo Sergio Maldonado.Por lo demás, los testimonios sólo reforzaron conclusiones que parte del periodismo había anticipado por confirmaciones extra oficiales de fuentes judiciales. Una de ellas, la aceptación de que el DNI fue encontrado en el cuerpo aunque el doctor Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, se encargó de aclarar que "no implica una identificación de ese cuerpo y esa identificación se hará en una morgue judicial"."La corte de Esquel carece de equipamiento y por eso el cuerpo va a ser trasladado a la morgue de capital federal", ahondó Coriolano.A su turno, Andrea Antico, pidió colaboración mediática: "Este es un momento muy duro para toda la familia, queremos pedirle a todos que piensen cuando publican y dan una información, que detrás de esa información hay una familia que está sufriendo, han circulado fotos que le hace mucho daño a la familia y pedimos respeto, que piensen cada cosa que hacen".Y relató que la familia montó una guardia "in situ" desde el momento en que apareció el cadaver flotando en el rio Chubut porque la familia "no copnfía en nadie"."Fue durísimo para nosotros pero fue lo mejor porque desde la primera hora fue todo hostigamiento contra nosotros, vamos a esperar hasta que se coteje el ADN y se haga la autopsia", agregó.Por su parte, Sergio Maldonado, reforzó ese pedido de Antico: "Atrás de la ansiedad de ustedes hay familias y amigos, pueden esperar un poco, informar bien, hay que replantearse la profesión, ayer fue muy duro estar 7 u 8 horas con un cuerpo, me parece que hay que ponerse un poquito más del lado humano, con todo el dolor de estos 79 días, encima sumarle más carga, presión de decir si es Santiago o no".Para el final, sólo quedaron más suspicacias y preguntas que la Justicia y el Estado debe responder: "Es muy raro que se haya encontrado ahí", destacó al tiempo que puntualizó: “No voy a confirmar que se trata de Santiago hasta que no este cien por ciento seguro”.