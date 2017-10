EL IMPACTO EN LAS LEGISLATIVAS

Para los consultores, el caso Santiago Maldonado abre una incógnita de cara al domingo

“Esta última semana es clave, porque los últimos votantes se definen y hay corrimiento de votos. Hasta el momento el tema no tuvo influencia, pero no había aparecido el cadáver”, analizan los especialistas

El cuerpo hallado en el Río Chubut la semana previa a las elecciones legislativas abre una incógnita de cara al domingo. Si bien todavía resta la confirmación oficial de la identidad mediante el análisis de ADN, todo apunta a que se trataría de Santiago Maldonado. No sólo así lo confirman fuentes judiciales de esa provincia, sino que otros datos se apilan, como el trascendido de las últimas horas de que el cuerpo tenía el DNI del joven en un bolsillo.La desaparición del joven, que tomó relevancia a nivel nacional, se volvió un tema político desde el momento en el que el reclamo de su aparición con vida tuvo más eco en algunas fuerzas políticas que en otras. Las sospechas en torno al rol de Gendarmería en el hecho y la responsabilidad del Gobierno Nacional, hacen que tanto los funcionarios de Cambiemos como los candidatos se vean marcados por una noticia que copó la agenda de todos los medios de tirada nacional.Los analistas se dividen entre los que creen que la aparición del cuerpo no modifica el escenario, y los que creen que sí. El analista Carlos Fara desarrolló al respecto: “No creo que vaya a tener impacto, sobretodo porque todavía falta un tiempo para saber si es el cuerpo de Santiago Maldonado, y si fuese, queda por responder cómo fue que murió, dónde, y si efectivamente no murió ahí, quién lo llevó. Para saber eso, falta un trecho largo”.Sin embargo, aclaró: “No va a tener impacto electoral, salvo que haya una prueba muy concreta sobre alguna de las dos visiones en pugna, como por ejemplo que hubiera un testigo que dijera que vio a gendarmería o a los mapuches plantar el cuerpo, que haya una intencionalidad concreta de alguna de las dos partes. Un testimonio más o menos creíble. Obviamente ya hay gente de los dos lados diciendo eso, pero no cambia la película si no hay un dato más concreto o una prueba más evidente”.Por otro lado, Roberto Bacman evaluó: “Hasta el momento, no detectamos que el caso impactara en la intención de voto. Lo medimos y lo analizamos, y la gente definía su voto por otras cuestiones, pero una cosa es lo que la gente contesta y otra cómo impacta en los resultados de las elecciones”.“Habrá que ver que pasa mañana y pasado. Es una semana compleja. Desde el 2015 en adelante, hubo cambios importantes en los últimos 10 días previos a las elecciones. Pasó en el 2015 con la sorpresa en la Provincia con el alto corte de boleta; en el ballotage se esperaba un triunfo cómodo de Macri y al final ganó por 1 punto y medio –desarrolló-; y en estas PASO se esperaba una ventaja más amplia para Unidad Ciudadana que no se dio porque en la última semana hubo una corrida de votantes de Massa a Cambiemos”.De cara al domingo, se preguntó: “¿Puede repercutir? Viene muy lento. ¿La incertidumbre ayuda al gobierno? No, lo complejiza, porque la sospecha para la mayoría de la gente es que es Maldonado. Al gobierno le conviene que esto sea más rápido, la Justicia lo ralentiza y la familia no acepta que sea hasta que no haya un ADN”.“Es una gran incógnita qué impacto va a tener. No hay una respuesta contundente. Esta última semana es clave, porque los últimos votantes se definen, hay corrimiento de votos y aparece un voto más efectivo respecto a lo que se piensa –concluyó-. Hasta el momento no tuvo influencia el tema, pero no había aparecido el cadáver, y es justo ahora en el cierre de campaña. No sé si vamos a saber si es Maldonado antes del domingo, y esa es la única respuesta que podríamos tener. Las otras, cuándo se murió y cómo se murió, van a tardar más”.