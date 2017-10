"Carrió me tiene las pelotas al plato", dijo el hijo de Jorge Julio López

Rubén López se mostró indignado con la diputada de Cambiemos, quien mencionó a su padre desaparecido e ironizó con Santiago Maldonado, aludiendo a Walt Disney.

Es necesario que votemos por la paz. Esta vez el Estado buscó la verdad, con López no pasó así. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 18 de octubre de 2017

Los dichos de la diputada nacional Elisa Carrió, quien comparó el caso de Santiago Maldonado con el de Jorge Julio López, provocó la airada reacción de el hijo del albañil desaparecido, Rubén López.Al respecto dijo: "Me quiero ahorrar los insultos, porque ya se los diré personalmente, pero la Fiscal de la República me tiene las pelotas al plato".“Que se acuerde ahora de mi viejo me da bronca, porque nunca hizo absolutamente nada para colaborar con la investigación”, dijo, añadiendo que la candidata de Cambiemos en CABA "insultó a la familia de Maldonado al afirmar que si estaba en el río congelado como Walt Disney".López consideró que “es increíble que la gente en Capital Federal la vote a esta persona, que nunca hizo absolutamente nada y que tiene vínculos con la dictadura”.Tras reclamar mayor prudencia a la hora de comparar ambos casos, advirtió "a todos los que mencionan a mi viejo, les digo que no lo nombren más”, aclarando además que los organismos de Derechos Humanos no convocaron a ninguna marcha para este miércoles por la tarde".Acerca de los dichos de Carrió, insistió en que fueron "una falta de respeto”, cuando mencionó a Walt Disney luego de que un periodista le mencionara las bajas temperaturas de las aguas en el Río Chubut, lo que favorecería que el cuerpo se mantenga en buenas condiciones a pesar del paso del tiempo.