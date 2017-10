REDES SOCIALES

La oposición cancela los cierres de campaña pero fustiga al Gobierno por Twitter

Las novedades en el caso Maldonado dejaron trunca la campaña rumbo a las legislativas del próximo domingo, pero los principales dirigentes de los espacios aprovecharon las redes sociales para expresarse

El gobierno NUNCA debió bajar la hipótesis de la participación de Gendarmería en la desaparición. No aprendemos más. #SantiagoMaldonado — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 18 de octubre de 2017

Suspendemos los actos de campaña por el #CasoMaldonado. Esto no puede ser un silencio para que el Gobierno no asuma su responsabilidad. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 18 de octubre de 2017

"Tenemos que salir a la calle y copar la Plaza para poner un límite como hicimos con el 2x1" en #NosVemosALaUna en @C5N — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) 18 de octubre de 2017

Desde ayer a las 14.00 hs Macri sabe que el cuerpo hallado es de Santiago Maldonado

Los medios lo protegen,harán el resto del trabajo sucio — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 18 de octubre de 2017

La encubridora de Carrió se burla de Santiago Maldonado y de su familia. Un asco — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 18 de octubre de 2017

La aparición de un cuerpo en el Río Chubut modificó todo el escenario nacional a días de las elecciones. Si bien se espera la confirmación oficial de la identidad del mismo, el hermano de Santiago Maldonado dijo que “todo indicaría" que es el cuerpo del artesano desaparecido".Desde entonces, todas las campañas se suspendieron. Desde el gobierno decidieron dar marcha atrás con el acto 360º que compartirían esta tarde la Gobernadora, el Presidente y los candidatos de Cambiemos, y lo mismo hizo la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner, que tenía previsto un acto en Almirante Brown este miércoles.Sin embargo, los dirigentes de las distintas fuerzas no pierden pisada y utilizan las redes sociales para apuntar contra el gobierno.Una de las primeras en salir a la cancha fue Margarita Stolbizer. La compañera de fórmula de Sergio Massa fue tajante no sólo contra Cambiemos, sino también contra Unidad Ciudadana. "78 días sin aparecer. El Gobierno es Responsable por el tiempo. También los K por 'jugar a la campaña' con el #CasoMaldonado", afirmó, en una seguidilla de twits.Asimismo, Juan Abal Medina, senador nacional y candidato a diputado por el randazzismo, también utilizó las redes para expresarse públicamente sobre el tema y se hizo eco de los cuestionamientos de la familia respecto a que el cuerpo fue encontrado en un lugar que ya había sido rastrillado en tres oportunidades.Por su parte, la referente de Izquierda al Frente, Manuela Castañeira, convocó a la movilización de esta tarde a Plaza de Mayo al asegurar que "no hay que ser funcional a Macri y salir a las calles para seguir reclamando por memoria, verdad y justicia".Por otro lado, el infaltable dirigente Luis D'Elía puso en duda la convocatoria y afirmó que la marcha "es una trampa del macrismo para reprimir. NO VAYAS". Sobre el Gobierno Nacional, agregó:Por último, el candidato a diputado del FIT, Nicolás del Caño, apuntó contra Carrió: