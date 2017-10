RESPUESTA

"Hay que dar la pelea en serio, no desde la chicana"

La gobernadora María Eugenia Vidal mostró las garras y respondió a las acusaciones e ironías lanzadas por CFK en el programa El Morfi, de Telefe. Habló del tema narcotráfico y se refirió a la aparición del cadáver en el río Chubut, que podría ser el de Santiago Maldonado.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, respondió a las acusaciones vertidas por Cristina Fernández de Kirchner en el programa El Morfi, que se emite por el canal Telefe, al que asistió hoy para ser entrevistada por Gerardo Rozín.La mandataria provincial hizo referencia al tema narcotráfico, expresando que "hay que dar la pelea en serio, no desde la chicana", aclarando que al ex jefe de Policía Pablo Bressi -sobre quien CFK preguntó por qué lo había designado- lo investigó "un año y no tiene ni una denuncia en su contra".“Lo que cambió es que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no es de la Policía. Si uno piensa que el narcotráfico lo va a resolver la policía es porque nunca fue a un barrio, donde en muchos casos la policía es parte de la complicidad”, señaló Vidal, manifestando que el sistema del narcotráfico no se resuelve "negando la realidad ni naturalizando la zona liberada”, dijo.El tema Santiago Maldonado dominó parte de la entrevista, expresando que en el gobierno "todos queríamos que Santiago Maldonado apareciera con Vida", asegurando que "suspendimos la campaña (de Cambiemos) por prudencia, por sensibilidad y por respeto a la familia".Acerca de las novedades en torno a la aparición de un cadáver en el río Chubut, que se supone sería el del desaparecido tatuador, Vidal dijo conocer "lo que se conoce públicamente"."Hoy más que nunca hay que tener respeto por la familia. Sin información del juez, nos parece lo más prudente (no dar opiniones sobre el tema) porque no conozco el expediente", añadió.Acerca de los casos de corrupción que involucran a funcionarios del kirchnerismo, como Julio de Vido, expresó: "Si me entero que un funcionario mío es corrupto yo voy a decir “no lo sabía, pero me equivoque al poner a esa persona en ese lugar”.Otras frases de María Eugenia Vidal fueron:* "Durante 25 años a la Policía la dejaron autogobernarse”.* "El narcotráfico se combate con el compromiso de la política".* "Acá había un sistema que amparaba el narcotráfico contra el que yo lucho todos los días".* "Las veces que me amenazaron fue por todos los casos que tocamos. Cuando uno se mete con el narcotráfico, está cortando un ingreso muy grande".* "Yo no haría bromas sobre los hospitales de la Provincia".* "La salud no es un relato. Hay que darle a la gente los remedios que necesita, los médicos que necesita, la respuesta en la urgencia cuando la necesita".