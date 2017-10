ENTREVISTA

"Si fuese el cuerpo de Santiago Maldonado, da por tierra con todas las mentiras que dijeron"

El candidato a diputado por el FIT, Nicolás del Caño, se refirió al hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, que sería del desaparecido tatuador. También criticó a oficialismo y oposición, a quienes sindicó como socios a la hora de votar leyes en contra de los trabajadores.

El candidato a diputado nacional por el Frente de los Trabajadores y la Izquierda en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, aseguró que "si fuese el cuerpo de Santiago Maldonado, da por tierra con todas las mentiras que dijeron. Primero que Santiago nunca había estado, desacreditaron todos los testimonios, lo del puestero que fue la hipótesis clave. Después inventaron que lo vieron en San Luis, que cruzó la cordillera, que lo vieron en Entre Ríos. Y ahora están dejando entrever que tiene una responsabilidad la comunidad mapuche, cuando ellos fueron víctimas de la represión".En diálogo con Cadena Río (FM 88.7), el postulante de la izquierda comentó, además, que "la expectativa del FIT es aumentar los votos que obtuvimos en las PASO, que a nivel nacional fueron casi un millón, mientras que en la provincia de Buenos Aires estuvimos muy cerca del piso para ingresar a la Cámara de Diputados".Del Caño estimó que "hay un hecho muy claro y es que el gobierno trata de centrar todo en la elección de Senadores, como si fuese un ballotage, reforzando esta polarización y no mostrando que se eligen 35 diputados, legisladores, concejales. Nosotros convocamos a un debate y lamentablemente no tuvimos respuesta".Acerca de su rol opositor, el candidato del FIT dijo que "si repasás lo que se hizo en las cámaras vas a ver que los que se dicen de oposición le votaron todas las leyes al gobierno como la ley de los Fondos Buitres, la ley de ART en contra de los trabajadores, los presupuestos de ajuste. Por eso a quien quiera una oposición que enfrente la represión y el ajuste del gobierno de Macri, el Frente de Izquierda es una garantía en ese sentido".En otro orden, señaló que "hay gente que votó a Cambiemos a la que la convencieron de que el ajuste lo tenía que pagar el pueblo", expresando que hay sectores populares que han votado al oficialismo que dicen "listo, yo ya perdí", echándole la culpa al gobierno anterior. Y pueden pensar "bueno, ya está, pero el gobierno les dice que no, que ahora vamos a ir por esto, por esto y por esto, como la reforma laboral".