DESERCIONES

Nueva baja en las filas randazzistas, esta vez en San Martín

Una candidata a concejal por Cumplir y representante del colectivo trans anunció su renuncia a la postulación y llamó a votar por Cristina. Desde el kirchnerismo celebraron el "golpe" a Randazzo a pocos días de las elecciones.

Los soldados siguen cayendo en el frente randazzista, que no puede ocultar su decepción a pesar de que una y otra vez se encarguen de asegurar que "todo está bien" de cara al 22 de octubre.En este caso la fuga es hacia Unidad Ciudadana y tiene como protagonista a Génesis Fiorella Díaz Barreiro, candidata a concejal de Cumplir en San Martín y representante del colectivo trans, quien renunció a su candidatura y llamó a votar por Cristina Fernández de Kirchner."No me siento representada por Randazzo y sus candidatos. Todas las conquistas a nuestras luchas las tuvimos con Cristina Fernández de Kirchner y es por eso que nos identificamos con su espacio. Ella, junto a Néstor, fueron los únicos gobiernos que nos escucharon y levantaron la bandera de la diversidad, eso es lealtad. Ellos nos cumplieron nuestros sueños y Unidad Ciudadana trabaja por una comunidad más igualitaria e inclusiva", aseguró Díaz Barreiro.La decisión fue celebrada por el candidato a edil por el kirchnerismo Hernán Letcher, quien comentó que "esta es una decisión peronista en el día de la Lealtad y tiene un valor político que no es menor porque Unidad Ciudadana es el espacio que le abre los brazos a todos para frenar el ajuste de Macri. La difícil y desoladora realidad del país hace necesaria la unión de las fuerzas opositoras para ganar la elección. Celebramos la decisión de Fiorella y nos comprometemos a trabajar las problemáticas de su comunidad desde el Concejo Deliberante".En la conferencia de prensa organizada para anunciar esta nueva deserción de las filas de Florencio Randazzo estuvo presente la Presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), Marcela Romero, quien explicó que "la comunidad LGBT apoya esta iniciativa y la decisión de Fiorella. Queremos un San Martín para todos y todas y es necesario reafirmar nuestra lucha a través de nuestras compañeras. Nos sentimos orgullosas de ser representada por Cristina Fernández de Kirchner y Unidad Ciudadana. No podemos dar un paso atrás".También participaron los concejales del Movimiento Evita Julían Ríos y Zulma Duette, la candidata Georgina Bitz y representantes de la comunidad LGBT.