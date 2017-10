AGENDA

Cambiemos tiene su D'Elía: para que no hable, le suspendieron las actividades a Carrió

Desde el Gobierno decidieron suspender las cuatro entrevistas televisivas y los tres actos que tenía programados la líder de la Coalición Cívica hasta las elecciones del domingo. “Esconden a Carrió porque cada vez que habla hace una provocación”, aseguran desde la oposición.

Hace una semana atrás, la candidata de Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elisa “Lilita” Carrió, aseveró que existían un 20 por ciento de probabilidades de que Santiago Maldonado se encuentre en Chile.En la noche del martes, con el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, la diputada nacional redobló la apuesta y comparó al cadáver con Walt Disney.Mientras los periodistas describían las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, que presuntamente sería del joven desaparecido, la líder de la Coalición Cívica comentó entre risas: “Como Walt Disney”.Además, no le alcanzó con el lamentable comentario y aprovechó para buscar rédito electoral en las redes sociales: “Es necesario que votemos por la paz. Esta vez el Estado buscó la verdad, con López no pasó así”, escribió.Ahora, con el cúmulo de desafortunadas declaraciones, desde el gobierno habrían decidido suspender las actividades de la cara de Cambiemos en la Ciudad. Así lo informó el periodista Luis Bremer, que aseguró que las cuatro entrevistas televisivas y los tres actos fueron suspendidos.El motivo de la suspensión sería acabar con la catarata de exabruptos de Carrió que despiertan la bronca social. “Esconden a Carrió porque cada vez que habla hace una provocación”, explicó el legislador porteño Gabriel Solano.Por el momento, desde el entorno de la diputada negaron que esto sea así, y dijeron que la agenda de actividades de la candidata no está confirmada.Lo cierto es que, a horas de las elecciones, las declaraciones de Carrió podrían generar un impacto negativo en el desempeño de Cambiemos y buscan evitarlo, tal como realizó Unidad Ciudadana con el dirigente social a quien, según él denunció, le pidieron no participar de las actividades de Cristina.