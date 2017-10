MARGARITA STOLBIZER

"No hay ninguna chance de que los peronistas vuelvan a estar juntos"

En otro tramo de la entrevista concedida a La Tecla, la diputada nacional y candidata a Senadora por Un País, Margarita Stolbizer, se refirió a la actualidad del peronismo y se animó a aventurar que es imposible la unidad

-¿Cómo se posiciona en un escenario opositor tan peronista?-La gran fortaleza que tiene el frente 1País es la unificación de dos trayectorias y dos agendas distintas. Sergio está más vinculado a lo social, y yo estoy más anclada en lo institucional. Creo que le estoy aportando a Sergio tanto como él me está aportando a mí. En estos días se habla mucho de la cuestión del peronismo, pero creo que el intento de mirada del peronismo es nostálgico. Me parece que ya no existe hoy en la ciudadanía esa idea. Hoy, la mitad del padrón o más está compuesto por gente de menos de 40 años que no conoce ni siquiera lo que es el radicalismo y el peronismo. Creo que ya no hay ninguna chance de que los peronistas vuelvan a estar juntos. Hace quince años que no lo están, no van a volver a estarlo.-¿Tan segura está?-¿Ustedes piensan que Ritondo puede volver al peronismo? No. Es un hombre fuerte del espacio de Macri y ahí va a estar, no va a abandonar a Macri para irse con Massa, ni con Cristina. Lo mismo ocurre con el radicalismo. Es imposible pensar que los que alguna vez estuvimos en el radicalismo estemos unidos. Hay que salir del corset que nos plantea un sistema bipartidista de hace 40 años y mirar un sistema político más hacia adelante.-¿Qué es lo que viene?-Massa lo expresa correctamente cuando habla del peronismo del siglo XXI, de características frentistas, donde tenga la posibilidad de unirse con radicales, socialistas, progresistas; de la misma manera que Macri armó primero el PRO y después Cambiemos. Me parece que no hay que intentar leer el fenómeno de Massa o Cristina desde la perspectiva del peronismo; y un dato muy objetivo es que Cristina abandonó el peronismo y decidió dejarle el PJ a Randazzo. Los sellos partidarios ya no tienen el valor que tuvieron. Unidad Ciudadana está conformada por mucha gente muy joven que está atrás de Cristina por distintas motivaciones, pero nunca porque ella sea peronista. Hay que tener una mirada más moderna sobre el sistema político y no anclarla en el sistema que teníamos hace 40 años.