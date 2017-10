ARENGA

Molina llama a los quilmeños a votar y a apoyar a Cambiemos

El intendente junto al candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro recorrieron el barrio Ferroviario, donde llamaron a la gente a votar para “no volver a esa política que prometía y no hacía”. Asimismo, visitaron la cooperativa “El Progreso” y destacaron la labor de los trabajadores.

El intendente Martiniano Molina y el candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro encabezaron hoy una caminata en el barrio Ferroviario, de Ezpeleta, donde instaron a los vecinos a expresarse en las urnas. “El domingo hay que ir a votar porque en ese voto está el sueño de todos los quilmeños. No queremos volver a esa política que prometía y no hacía. Estamos expectantes, somos parte de un muy buen equipo, estamos trabajando bien y los vecinos lo ven. Nos sentimos orgullosos de ver a Quilmes ponerse de pie”, destacó el jefe comunal, quien estuvo acompañado también por los candidatos a concejales locales, Guillermo Galetto y María Ángel Sotolano, y a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli.En el mismo sentido se expresó el ex ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y resaltó: “El domingo meditemos con el corazón quién nos va a acompañar en esta batalla que estamos dando, quien va a cuidar a nuestros hijos de la droga, quien va a dar la pelea contra la corrupción, los que estuvieron y no lo hicieron o los que lo están haciendo en este momento, como la gobernadora María Eugenia Vidal, con la recuperación de los valores, la lucha contra las mafias, contra la corrupción, los Pata Medina, la Salada, los Castillo”.Los funcionarios realizaron un mano a mano con vecinos, timbrearon en Mitre y Esquel, y dialogaron con Natalia, una maestra del Jardín N° 920, y su hija Lucía, quienes destacaron que están muy felices por las obras que se pusieron en marcha. Asimismo, charlaron con Libertad (84), quien los invitó a pasar a su casa y les contó que vive hace 50 años en el Barrio Ferroviario. Además les comentó que “el cambio se nota” y quiere que Quilmes siga “creciendo y mejorando”.Por otro lado, Molina y Montenegro visitaron la cooperativa "El progreso", también de la localidad de Ezpeleta. Allí, junto a los trabajadores y el presidente de la entidad, Walter Cortez, el intendente destacó: “Con su trabajo están levantando la bandera de la dignidad y del orgullo de ser quilmeños”.En el lugar se elaboran de forma manual y artesanal productos de cristalería fina para gastronomía y artefactos de iluminación, cuenta con unos 240 socios y acaba de ser declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante local por su labor de 70 años generando empleo.“Esta demostración del cooperativismo puede ser la mejor herramienta para salir de ese lugar de estancamiento, tal como lo proponen nuestro presidente Mauricio Macri y nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Cada uno pone lo suyo para que esto suceda, para que el empleo se siga generando y que las familias sigan viviendo dignamente de su trabajo”, destacó Martiniano Molina.Por su parte, Montenegro expresó: “Compartimos con Martiniano una actividad muy linda, junto a 250 cooperativistas, venimos a ver qué se está haciendo y cuáles son los problemas, tratar de ayudarlos desde el municipio, desde la Provincia, desde la Nación”.“Destaco el compromiso de los Quilmeños, de la importancia que le dan a esta reconstrucción que se está viendo en Quilmes con la obra, con la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo, esto de recuperar la identidad, de volver a tener la costa, de recuperar lugares, Martiniano lo representa de manera espectacular y los quilmeños sienten que están recuperando mucho”, agregó.