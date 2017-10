A TODO BOMBO

Con la gesta del 17 de octubre, Randazzo cerró su campaña en la cancha de Laferrere

En el acto, que también contó con la oratoria del diputado provincial Fernando "Chino" Navarro, Florencio Randazzo llamó a construir las bases desde una mirada largoplacista, pensando en el 2019. También hubo críticas repartidas hacia Cambiemos y Unidad Ciudadana.

No fue la cancha de Racing, pero el microclima de Laferrera nada tuvo que envidiarle a la liturgia peronista. Florencio Randazzo cerró la campaña del frente Cumplir con críticas a Cambiemos y Cristina, pero también pensando en una construcción largoplacista."Tenemos que tener la grandeza de generar una alternativa de gobierno de cara al 2019 para ganarle una elección a un gobierno que no cree en en Estado porque no lo necesitan, pero si lo necesitan los más pobres", apuntó el exministro kirchnerista.En ese sentido, destacó que Cambiemos "está endeudando a Argentina a niveles insostenibles y va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos" ´porque "nosotros creemos en la comunidad organizada y la felicidad de la patria, ellos sólo creen en la felicidad personal".Así las cosas, también se refirió al folclore peronista y aseveró: "No importa quien tenga la chapa y el sello del PJ, lo que importa es la idea de un proyecto colectivo nacional y popular que represente los intereses de la mayoría de los argentinos"."Debemos estar unidos para que no terminemos como el radicalismo, llevando un partido centenario a ser furgón de cola de un gobierno de centroderecha y tenemos que hacerlo ahora porque sino vamos a tener que reconstruirlo desde las ruinas", pidió."Desde el frente Cumplir iniciamos este camino difícil pero sabiendo que lo único que nos hace libres es la verdad, creemos en un peronismo que recupere tres condiciones centrales: no robar, no mentir y cumplir", puntualizó el chivilcoyano.Por último, Randazzo le dejó un palito por elevación a Cristina: "Nosotros somos peronistas y los oportunistas sólo se mueven por conveniencias nunca por convicciones, no creemos en los dirigentes que hacen un culto a la soberbia y al individualismo. Si vivieran Perón y Eva Perón se horrorizarían por los niveles de pobreza que hay en Argentina, deberían ser más humildes y menos soberbios".