CHIVILCOY

A intendente massista le vaciaron una inauguración y pidió la renuncia de todo su gabinete

En plena campaña, el jefe comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos (Frente Renovador), inauguró una garita en el barrio San Ceferino pero sólo estuvo como acompañante el primer candidato a concejal de su lista, Alfredo De Lillo. Enojado, le envió mensaje de voz vía WhatsApp al grupo de su gabinete donde les pidió que se pongan las pilas o, sino, "presenten la renuncia".

"Buen día, falta una semana para las elecciones, estamos inaugurando una garita en el barrio San Ceferino y no vino un director ni un secretario, estoy con dos colaboradores y Alfredo De Lillo, les pido por favor que se pongan las pilas y sino el lunes que lleven las renuncia todos", son las palabras textuales que salen de la boca de Guillermo Britos, intendente massista de ChivilcoyLuego de una pésima PASO que llevó al jefe comunal chivilcoyano a hacer una fuerte autocrítica tras el tercer puesto que obtuvo su alfil, Alfredo De Lillo, todo parece indicar que su equipo de trabajo no acusó recibo del panorama de agosto.De otra forma no se entendería como tras inaugurar una garita en uno de los barrios de su ciudad, no tuvo más compañía que la de sus asesores y el propio concejal que se juega la ropa. Enojado, entonces, mandó un mensaje de voz al grupo de WhatsApp que comparte con su gabinete donde exigió más compromiso.Para entender el contexto que generó dicho audio hay que remontarse dos meses atrás cuando su lista quedó detrás del randazzismo y Cambiemos.“Me hago cargo claramente de la derrota”, supo esgrimir el alcalde chivilcoyano a la hora de realizar una primera lectura de los números que arrojó agosto. En aquel entonces, incluso, reconoció errores en la estrategia de campaña y manifestó que se iba a poner a trabajar para revertir los resultados."Hay que trabajar, llegar a todos los vecinos, explicarles cuales son nuestras propuestas, por qué queremos seguir teniendo una importante cantidad de concejales y seguir adelante. Nosotros terminaremos el mandato en el 2019, y seguiremos trabajando hasta el último día por todos los chivilcoyanos”, había esbozado Britos.Al parecer, el mensaje no logró colarse en el resto de su gabinete.