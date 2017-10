A 5 días de la elección, piden la detención de Julio de Vido

La Cámara Federal se lo ordenó al juez Luis Rodríguez. Se pide el desafuero. Es por supuesta malversación de fondos en las obras del Yacimiento de Río Turbio.

La Cámara Federal ordenó al juez Rodríguez el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado por la provincia de Buenos Aires, Julio de Vido, por supuesto fraude en obras del Yacimiento de Río Turbio.La noticia impacta de lleno en la campaña del kirchnerismo, acechada por denuncias de corrupción. El ex ministro está acusado por la malversación de casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.El fiscal Carlos Stornelli había pedido en julio la indagatoria, el desafuero y la detención del exfuncionario por los presuntos delitos de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos" y la arena política se metió en la contienda.La decisión motivó un áspero debate en la Cámara de Diputados para expulsarlo por "inhabilidad moral", pese a que los bloques que lo demandaban no reunían los dos tercios necesarios para lograrlo, como indica las normas vigentes.De todas maneras, el juez Luis Rodríguez había rechazado la detención de Vido al considerar que “no hay el estado de sospecha suficiente” . Ahora, una orden superior le indica lo contrario, a poco de los comicios.