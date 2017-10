LEGISLATURA

Mosca tensa al límite la relación con La Cámpora

El presidente de la Cámara de Diputados le negó a un diputado de esa organización kirchnerista dos salas del anexo para una conferencia de prensa. La excusa fueron las refacciones que se hacen en el edificio, pero el motivo real es que la movida de La Cámpora está relacionada en un acampe contra Vidal.

No es habitual que los diputados reciban una negativa del presidente de la Cámara cuando solicitan alguna oficina especial para realizar determinadas reuniones o conferencias. Pero en este caso, Manuel Mosca le negó al legislador kirchnerista Miguel Funes la utilización de dos salas en el edificio anexo, donde se iba a realizar este miércoles 18 una conferencia de prensa junto a trabajadores de Minoridad que están en conflicto con la Provincia.Mediante una nota enviada el 13 de octubre, el diputado Funes solicita “las salas 7 y 8 del Anexo de esta Honorable Cámara para el día miércoles 18 de octubre a las 10 hs. En dichas salas llevaremos a cabo una conferencia de prensa junto a trabajadores de Minoridad en el marco de la Comisión de Derechos Humanos”, según el texto de la misiva.Pero Mosca le comunicó a colaboradores de Funes que no le cederán las oficinas. Oficialmente el argumento es que esas salas se encuentran en reformas en el marco general de la obra que se lleva a cabo en las instalaciones de la Cámara. Sin embargo, los verdaderos motivos son políticos, y tienen que ver con el acampe que distintas organizaciones preparan frente a la Legislatura para miércoles y jueves.“La decisión de no ceder el anexo es una decisión para bancar a María Eugenia Vidal, ya que esto es una movida en su contra. El pedido que presentó Funes está repleto de mentiras y la conferencia no está enmarcada dentro de acciones de la Comisión de Derechos Humanos, sino que es parte encubierta del acampe que quieren hacer”, confesó ante La Tecla un allegado a la presidencia de la Cámara de Diputados.En rigor, las salas habrían sido pedidas no sólo para un encuentro con la prensa, sino también para llevar adelante allí una audiencia pública. Así se comunica mediante afiches que llevan la firma de “ATE y Organizaciones Sociales. Desde las organizaciones anticiparon “contra el vaciamiento, la punibilidad, la persecución a trabajadores de Niñez, (se realizará) en la Legislatura Bonaerense (anexo en calle 53 entre 8 y 9, la plata) a las 10hs una audiencia pública para exigir al gobierno de Vidal que revierta la situación de abandono de la niñez, el desfinanciamiento, sus políticas punitivas y represivas, el asistencialismo y la persecución a sus trabajadores con traslados compulsivos, sumarios masivos y judicialización”.Advertido de esto, Mosca se atajó y negó el uso de las instalaciones, aun convencido de que con esta medida cortaría casi todos los canales de diálogo con La Cámpora y será difícil lograr acuerdos con la organización K para el resto del mandato.En cuanto a la situación de Niñez, además del acampe y la audiencia pública, se ha llamado a un paro de 48 horas para miércoles y jueves, que terminará con una movilización a la Legislatura “en rechazo al presupuesto 2018 de ajuste que pretende imponer la gobernadora Vidal”, de acuerdo a lo que se informa desde las organizaciones que organizan.