ELECCIONES

Cristina y "embajadores" cerrarán la campaña en simultáneo en más de 20 puntos de la Provincia

Cristina será la cabeza del cierre con un acto de despedida electoral en La Matanza a las 19 horas. El resto de los integrantes de la lista de diputados nacionales serán “embajadores” y se repartirán en 20 distritos de la provincia de Buenos Aires. El detalle de cada uno.

El viernes a las 8 de la mañana comienza la veda electoral y ya no habrá actos de campaña en la provincia de Buenos Aires. Por ello, Unidad Ciudadana avanza en lo que será la despedida previa a la espera de la contienda urna por urna y luego del mega acto central que realizaron este lunes en el estadio de Racing Club.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, el acto de cierre será descentralizado. Es decir, no habrá una gran convocatoria a un punto en particular, sino que habrá 21 grandes actos centrales en toda la Provincia.El principal de ellos será, obviamente, el que encabece Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, junto a Jorge Taiana, su compañero de fórmula. La jornada comenzará a las 19hs y será televisada en vivo para ser replicada en toda la Provincia.Es que, conforme a lo explicado por fuentes del Instituto Patria, la idea del cierre de Unidad Ciudadana es tratar de abarcar todo el territorio bonaerense y llegar a cada distrito con diferentes “embajadores”. En definitiva, los denominados “embajadores” serán los primeros 20 integrantes de la lista de diputados nacionales y tendrán como objetivo llevar la voz de Cristina y Taiana a los distritos donde les toque hacer pie.Los apuntados son Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Fernando Espinoza, Vanesa Siley, Daniel Scioli, Hugo Yasky, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Laura Alonso, Walter Correa, Magdalena Sierra, Horacio Pietragalla Corti, Laura Russo, Héctor “Gallego” Fernández, Romina Uhrig, Nicolás Rodríguez Saá, Florencia Lampreabe, Marcelo Koening, Claudia Bernazza y Carlos Raimundi.Algunos, como Nicolás Rodríguez Saá y Mónica Macha se presentarán en las ciudades de su pertenencia, José C. Paz y Morón respectivamente, donde tienen una trayectoria y reconocimiento importante.Inclusive, el sobrino del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, estima llenar el club Altube en el distrito paceño con unas tres mil personas. Cabe destacar que el candidato a diputado nacional se posiciona de cara al futuro como referente de la juventud del peronismo y de Compromiso Federal, sector que logró ingresar candidatos prácticamente en todos los distritos.Además, los actos de los embajadores comenzarán a las 17hs así finalizan minutos antes de que Cristina tome la palabra en La Matanza. En cada uno de ellos habrá pantallas gigantes y, el objetivo, es que los presentes en cada cierre se queden a escuchar a los candidatos a senadores de Unidad Ciudadana.El único de los candidatos a diputados que se presentará junto a Cristina y Taiana será Fernando Espinoza, que hará base en su terruño. Por su parte, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, será el encargado de encabezar el cierre en Mar del Plata.En San Nicolás, distrito conducido por el experonista y actual Cambiemos, Ismael Passaglia, estará Héctor “el Gallego” Fernández. Mientras que Horacio Pietragalla Corti lo hará en Necochea, distrito de la Quinta sección que comanda el massismo, Otro suelo macrista que contará con presencia de Unidad Ciudadana para cerrar será Junín, que tendrá a Vanesa Siley al frente del acto final.Por su parte, la actual senadora bonaerense Magdalena Sierra, replicará lo que fue la última caminata de Néstor Kirchner por Villa Corina, en Avellaneda.El resto, aún no han sido confirmados pero se manejan varias alternativas. La idea es ocupar todas las secciones electorales con la presencia de los diputados.