ELECCIONES

Encuestador encendido: advierte sobre posible fraude el 22 de octubre

Además, dijo descreer de las encuestas que dan entre 2 y 4 puntos a Bullrich sobre Cristina y sostiene que el escenario está muy abierto. Destacó la convocatoria de Unidad Ciudadana a Racing y acusó a los medios de silenciar el resultado de las PASO.

El encuestador Artemio López advirtió acerca de una posible "profundización del sileciamiento y el fraude en las próximas elecciones de octubre", a pocos días de la contienda electoral general.En ese sentido y en línea con las denuncias que se vienen registrando desde el kirchnerismo, apeló a que Unidad Ciudadana realice "un buen contralor y que tenga capacidad de observar qué sucede con la emisión del voto para que se respete claramente la opinión de la ciudadanía", añadiendo que "lo que pasa en Argentina en términos institucionales es muy grave", mencionando diferentes niveles como las libertades individuales y sociales o de respeto a la voluntad popular.Acerca de las encuestas, que asignan un triunfo oficialista en territorio bonaerense, aseguró que sigue sosteniendo que "la estructura de distribución de votos de las PASO no se alteró. El triunfo de Cristina en las primarias fue silenciado a través de las maniobras que ya conocemos y que fue parte de esta campaña de octubre".En tal sentido, añadió que "si todo fuera como está hoy, el escenario está abierto porque lo que hay que dirimir es cómo se van a comportar los electores que se incorporarán a estas elecciones pero que no participaron de las PASO, que van a ser más o menos 400 o 500 mil"."Eso puede hacer que se amplíe o se estreche aún más la diferencia, pero de ninguna manera estamos hoy en condiciones de suponer, como lo hace la prensa propia y extraña, que hay una ventaja de entre 2 y 4 puntos. Nosotros no convalidamos esto porque nos parece que el escenario está muy abierto", añadió.Para respaldar su pronóstico, consideró que "ejercicios simbólicos como el de Cristina en Racing, convocando a más de 100 mil personas, sigue siendo un elemento de campaña muy fuerte para los electores de la Provincia. La candidatura de Cristina es muy potente y ella misma puede equilibrar finalmente la elección legislativa".