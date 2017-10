PRECAVIDO

Posse no se confía y sube la vara del triunfo hasta el 40 por ciento

El intendente de San Isidro asegura estar cada vez menos en su despacho y más en la calle y que está "de cabeza" con Vidal y Macri. También habló de su condición de "aliado" y del video en Internet en el que aparecía desnudo.

Cuando faltan pocos días para las cruciales elecciones generales y mientras la danza de encuestas arroja resultados favorables para el oficialismo, un intendente de Cambiemos sube la vara y la pone bien alto para ganar.Se trata de Gustavo Posse, jefe comunal de San Isidro, quien aseguró en una entrevista periodística que la alianza que integra necesita sacar el 40% de los votos para estar tranquilos el próximo 22 de octubre. Algo que muy pocos sondeos le estarían dando hoy por hoy, salvo algunas excepciones, sobre los candidatos de Unidad Ciudadana.Posse tiene claro que es momento de estar "cada vez menos en su despacho y más en la calle", explicando que está "de cabeza con María Eugenia (Vidal) y Mauricio (Macri)", participando de los timbreos y en el armado electoral en otros municipios.El intendente de Cambiemos aseguró que "Algo tenemos que subir con relación a las PASO. Si no lo hacemos, no estamos contribuyendo a la elección nacional, partiendo de la base de que lo real, hoy, es menos 20 mil votos en Buenos Aires. Necesitamos lograr no menos de 40 puntos en la Provincia para estar tranquilos".Más adelante, Posse asegura no sentirse como un "aliado" y no como alguien cercano al poder macrista, recordando que "la relación con Mauricio y el conocimiento con él viene desde la época de mi padre. Nunca me sentí ajeno. Yo era el primer convencional nacional del radicalismo y todos los nuestros, los 18, fuimos parte del número que permitió hacer la alianza. Fuimos los que en la convención radical de Gualeguaychú dijimos que el candidato a presidente era Mauricio Macri.Por otra parte, luego de negar que ya esté pensando en "Posse 2019", Posse se refirió al video que se viralizó en Internet y en el que se lo veía desnudo, asegurando que no se lo desea a nadie. "Por suerte hubo una acción de la Justicia que fue eficiente. Ahí, lo que más preocupa no es la elección sino la familia. Uno queda consternado. pero unos minutos, nada más, porque uno es una persona que está preparada para pasar este tipo de cosas. Nunca pensé que podía suceder, pero hay que estar preparado y no desconcentrarse del partido a jugar, que es la gestión, el diálogo con la gente, y seguir adelante", añadió.