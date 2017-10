LEALTAD

Solá advirtió a Pichetto y pidió por la unidad del peronismo con el kirchnerismo adentro

El candidato a diputado nacional por Un País dejó en claro que después de las elecciones es necesario plantear la reconstrucción del peronismo con todas las vertientes en él. “No hay que confundir la unidad con la necesidad de algunos gobernadores de tener un equipo propio”, sentenció.

El candidato a diputado nacional de Un País Felipe Solá pidió por la unidad del peronismo y subrayó que el kirchnerismo tiene que ser parte de la reconstrucción. De esa manera, pidió no poner límites a la participación y señaló: “¿cómo voy a poner el límite al 35 por ciento de la provincia de Buenos Aires, a un porcentaje de la provincia de Santa Fe o a otros?”“Si empezamos con los límites, Lilita Carrió debería estar en su casa hace rato, con la cantidad de límites que ponía y ahora no pone ninguno. Los límites es una idea soberbia y excluyente”, agregó a DyN.En ese sentido, sostuvo que “algunos peronistas que no están yendo a elecciones mueven los diarios con conjeturas y especulaciones. Yo no creo que la gente esté preocupada con la reunificación del peronismo, sino que en su gran mayoría está preocupada por la marcha de la economía y la inseguridad”.“En el Congreso futuro va a haber que sacar leyes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para generar trabajo y más crecimiento y de apoyo para el primer empleo. Creo que en el Congreso va a tener que haber unidad para votar. Ahora, por fuera del Congreso, hacer la unidad va a ser una cuestión muy compleja”, señaló.En esa sintonía, manifestó que uno de los puntos clave para consolidar la unidad es “aclarar la cuestión de la corrupción” y “hacer una autocrítica absoluta respecto del manejo de los fondos públicos”Asimismo, advirtió a los gobernadores que ponen en el llano la idea de dos peronismos. “Si ellos plantean que, en la unidad del peronismo, vuelva a haber dos peronismos están equivocados. Mi idea es un peronismo, dos peronismos no es la unidad. Con dos peronismos hay Macri por mucho tiempo”.Por último, se refirió al senador Miguel Angel Pichetto y la intención de conformar un bloque que responda a los gobernadores provinciales. “No hay que confundir la unidad con la necesidad de algunos gobernadores de tener un equipo propio en Diputados que le responda a sus requerimientos. Que no me corran con que esa es la unidad”, concluyó Solá.