INTENDENTES

El juego randazzista: los que huyeron, los que bancan la parada y los que buscan salvarse solos

Se la jugaron por Florencio Randazzo, por la renovación del peronismo y al menos en lo que respecta al corto plazo, les salió muy mal. La gran mayoría de los diez intendentes del FpV que decidió salir a la cancha de la mano del Frente Justicialista hizo agua en las PASO y en estos meses hubo que cambiar la estrategia.

El domingo habrá de todo un poco, pero una de las vedettes será la boleta cortada. "Acá vamos separados", dice ante La Tecla un allegado al Ejecutivo de Colón que lidera Ricardo "Pito" Casi, en referencia a que la boleta local estará sola, lejos de la del hombre de los trenes y la de Eduardo "Bali" Bucca (candidato a diputado).Diez días después de las Primarias, el propio jefe comunal decía: "Veremos cómo modificamos la estrategia para priorizar el voto a nivel distrital, defender el voto para nuestros concejales (Cumplir) y darle libertad a los compañeros para que puedan elegir que ese voto útil haga que Taiana (compañero de fórmula de CFK) sea el tercer senador".En lo que respecta a Bolívar, las opciones no son muchas. En la boleta estará también el jefe comunal Eduardo Bucca, que es quien se confía para arrastrar electores y dar vuelta la derrota de las PASO ante el Escribano radical José Gabriel Erreca.“Yo tengo una gestión que supera el 77 por ciento de aprobación y mi imagen después de seis años también ronda el mismo porcentaje, hay una cuestión de circunstancias políticas que quizás no fue bien explicado, muchos vecinos no entendían bien para que uno quiere ir al Congreso”, indicó el alcalde.“De esa cuestión uno hizo una lectura y tomamos las decisiones que nos han permitido revertir en gran parte el resultado de la elección y estamos convencidos que el vecino de Bolívar tiene muy claro todo lo que se ha hecho en poco tiempo”, subrayó, Bucca, confiado en la performance de su postulante local, Luis Mariano.En Alberti, en tanto, donde si se repitiera el resultado de las PASO el intendente Germán Lago se quedaría empatado con la oposición y sin la presidencia del cuerpo, la estrategia durante la campaña pasó por "municipalizar la elección" y no mencionar demasiado a Randazzo. Eso sí, la boleta en el cuarto oscuro estará completa.Uno de los motivos de la decisión tienen que ver con los movimientos del Flaco, que a mediados de septiembre se llegó hasta el pago chico y compartió un buen rato con el alcalde, con quien recorrieron zonas afectadas por las inundaciones.Por otra parte, en Castelli, el jefe comunal Francisco Echarren, que de la mano del merlense Gustavo Menéndez llamó a votar por Unidad Ciudadana, llamativamente la boleta del Frente Justicialista estará completa. Así, al menos, informaron a este medio fuentes cercanas al alcalde, que antes de jugar con Randazzo había dejado el FpV para ser funcionario de Vidal."Acá la boleta va a estar entera, con Randazzo, Bucca, Inés Arrondo por la Quinta y a nivel local con María Julia Corti", ratifica la fuente, y hace caso omiso al tuit de su jefe, ese que decía que "la única opción que puede ganar y frenar el ajuste es la lista de @UniCiudadanaAR" y que "la única verdad es la realidad".¿Y en Carlos Casares, los pagos de Walter Torchio? Como a la mayoría de los que apostaron por el chivilcoyano, no le fue del todo bien y la lista liderada por el actual concejal Gemelli quedó lejos de la victoria. ¿Qué se hizo ahora? En algunos casos, la boleta local llegó junto a la de CFK, Vallejos y San Pedro; o sea los restantes cuerpos de UC. Además se municipalizó la elección."Voy a poner todo el esfuerzo posible para que nuestros vecinos entiendan la importancia que tiene para mí como Intendente ganar las elecciones de Octubre y gobernar con un Concejo Deliberante que acompañe mis decisiones y las complejidades y perjuicio que trae aparejado para mí como Intendente el perder las elecciones de octubre", decía Torchio días atrás en declaraciones a Periódico del Oeste.En Hurlingham, uno de los otrora bastiones de Cumplir, al menos antes de las PASO, el jefe comunal Juan Zabaleta también se despegó de Randazzo y todo indica que las boletas de Damián Del castaño, que no superó el 6 por ciento de los votos en agosto, estarán ahora lejos del uno de la lista de Senadores. Sí, la previa sería a pura tijera.Por caso, tal como informó La Tecla, ni lerdo ni perezoso y con la necesidad de meter concejales, Zabaleta pegó al salto al cristinismo diciendo que "escuchamos a los vecinos de Hurlingham que se expresaron en las PASO de agosto. Se manifestaron contra las políticas de ajuste de este gobierno, y la opción más votada fue Unidad Ciudadana". Después hasta hubo foto con CFK.El otro terruño fuerte de Cumplir era General San Martín, y pese a la mala performance de agosto, lo sigue siendo. Katopodis aguantó los trapos y apuesta la refundación del peronismo, de la mano de Randazzo o cualquier otro dirigente que no sea la ex presidente.Sin embargo, fuentes cercanas al distrito, aseguran que "hay sectores del partido en los que se está repartiendo la boleta cortada". Claro, el candidato local, Diego Perella, sacó apenas el 8,5 por ciento de los votos y para comodidad del jefe comunal en los venideros dos años, es necesario levantar ese número.En Monte Hermoso, distrito liderado por Marcos Fernández, todo sigue igual. Fue el único intendente que logró llevar a la victoria no solo al tramo local de la papeleta (Diego Ramil obtuvo el 48 por ciento de los votos), sino también al que tiene Randazzo y al que tiene a Bucca. Todo un logro. ¿Para qué cambiar?En Salto tampoco hubo cambios, pese a la calentura que se agarró el intendente Alessandro luego del conteo del fatídico domingo 13 de agosto (Camilo, su hijo, quedó tercero, con apenas 16 puntos). "El Cura", a pesar de aquella frase que decía que "Randazzo nos firmó el certificado de defunción", decidió quedarse al lado del chivilcoyano. Así las cosas, todo indica que la boleta del Frente Justicialista estará completa en el cuarto oscuro.Por último, en Hipólito Irigoyen, distrito comandado por Jorge Cortés, donde la lista local terminó segunda, la campaña tiene un tinte particular. Si bien en las redes se dice poco de Randazzo, el jefe comunal se manifiesta como un randazzista de la primera hora. Y fustiga contra aquellos que abandonaron el barco en medio del río. De hecho, saca pecho y destaca que ha embanderado todo el pueblo. En agosto la nómina local de Enrique Rojas consiguió 760 votos más que la del ex ministro de Transporte.Se viene la elección definitiva, la batalla final y será recién ahí que se vea cómo será la performance de los candidatos locales apoyados por los intendentes que tienen o tuvieron vinculación cercana con "El Flaco". ¿Mejorarán los números los que decidieron pegar el salto a Unidad Ciudadana? ¿Les irá peor que en las PASO a los que se quedaron? ¿Tiene futuro el Frente Justicialista? El domingo, todas las respuestas, en La Tecla.info.