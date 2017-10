CAMPAñA

Massa caravaneó en La Matanza, en busca de votos kirchneristas

“Entre la corrupción y el ajuste hay un camino de esperanza”, expresó el diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, quien realizó ayer por la tarde una caravana en La Matanza, el principal bastión del peronismo, junto a cientos de militantes y vecinos.

“A todos aquellos que creen que podemos construir un camino alternativo, que tenga un mirada puesta en la educación pública y en el trabajo, que defienda a la clase media, queremos invitarlos a dejar el pasado atrás y empezar a construir juntos este domingo el futuro”, señaló Massa.En la colorida procesión que atravesó distintos barrios del populoso partido, el líder de 1País manifestó que "tenemos la firmeza, los equipos para poner límites, para corregir el rumbo sin por eso destruir a la Argentina. Nosotros creemos que el país tiene que seguir funcionando, que hace falta una oposición que se dedique a proponer, a mostrar caminos alternativos, y que a su vez proyecte una luz de esperanza y de futuro a la sociedad”.En esa línea, añadió: “La Argentina necesita una alternativa con propuestas, no con prontuario. Una alternativa moderna, sensible, que tenga a la justicia social y a la igualdad como horizonte, y eso se logra con trabajo, con educación pública, con seguridad”.Al arribar a la plaza San Martín de San Justo, punto final de la caravana, el candidato a senador no ahorró críticas para con la política económica del Gobierno: “Estamos convencidos de que la Argentina puede ser un país potente en la medida en que nuestra clase media trabajadora tenga un lugar central en la economía".Y añadió: "Si siguen tomando decisiones solamente mirando a las grandes empresas lo que termina pasando es lo que vemos con la luz, el gas, que ganan 20 empresas y pierden millones de argentinos. Entre la corrupción y el ajuste hay un camino de esperanza".Además, Massa se diferenció de la administración nacional en lo que refiere a la reforma laboral: “No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral que extienda la jornada laboral, que quite vacaciones y que elimine el sistema de obras sociales. El problema en la Argentina no es el trabajo, el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad”.Y también la previsional: “No vamos a permitir que corran la edad jubilatoria, que usen la plata de la ANSES para colocarla en el fondo de un ministro en Miami, que se pase el IPS a la ANSES”.Asimismo, hizo alusión a la carta que le escribió a los bonaerenses que acompañaron a Unidad Ciudadana en las PASO: “Quiero invitar a todos aquellos que no nos votaron en agosto pero creen que la Argentina tiene que corregir el rumbo a que se animen, a que juntos pongamos limite a los aumentos de tarifas, a los abusos que significaron la eliminación de pensiones a personas con discapacidad"."Tenemos que dejar de añorar un pasado que dejó una mancha de corrupción espantosa y que permite que algunos se tapen la nariz y se aguanten que los echen del trabajo o les aumenten las tarifas con tal de no volver atrás”, afirmó el tigrense.Participaron de la actividad el diputado nacional Felipe Solá, la diputada nacional Mirta Tundis, el diputado provincial Rubén Ledesma, y referentes locales de 1País.Vale recordar que en las Primarias de agosto el desempeño de la dupla Massa-Stolbizer en territorio matancero el 13 por ciento de los votos, 33 puntos menos que los conseguidos por Unidad Ciudadana. En tanto, la boleta local no anduvo mucho mejor: Fernando Ascencio consiguió también 13, contra los 41 de la testimonial Verónica Magario.