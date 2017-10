23 DE OCTUBRE

Ante posibles amenazas de bomba, la Provincia reforzará medidas el día de las elecciones

Frente al temor que genera que las amenazas de bomba en las escuelas alteren la normalidad de la jornada electoral del domingo, el Gobierno bonaerense planificó un operativo para enfrenar éste fenómeno y reforzará las medidas de seguridad con la participación hasta de las Fuerzas Armadas.

La decisión que incluye un protocolo para evitar la suspensión del acto electoral se adoptó luego de la seguidilla de amenazas recibidas en la provincia, unas 3000 desde el comienzo de septiembre, según datos oficiales.Al respecto, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, explicó que se generará una acción articulada con el Comando Electoral, que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucran en la elección."Vamos a tener un protocolo, en primer lugar para tratar de que no se interrumpa el acto electoral. En el caso de que se interrumpa, vamos a generar las condiciones para que todas las personas de esa escuela, voten igual", expresó el funcionario.Para el ministro, “hay que procurar que estas acciones no interrumpan la voluntad de voto del electorado bonaerense”, ya que consideró que de otra forma “estaríamos presos de las amenazas”.Explicó que antes de la jornada electoral, “el protocolo va a determinar la mejor manera de, previamente, asegurar que no haya elementos peligrosos dentro de ese colegio", y en cuanto a las fuerzas de seguridad, indicó que "van a actuar procurando tener un refuerzo especialmente en la provincia de Buenos Aires ese día”.Al confirmar el protocolo especial que se pondrá activo el domingo, el ministro dijo que "se van a tomar todos los recaudos para asegurar los votos emitidos, que las actas releven la cantidad de ciudadanos que ya votaron y, de alguna manera, prever cómo completar el acto electoral; todo eso está ya pensado en un trabajo conjunto del Juzgado Federal y del Comando Electoral, con el que nos estuvimos reuniendo estos días".