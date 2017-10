CIERRE DE CAMPAñA

Cristina en Racing: “Si Perón y Evita estarían aquí, votarían a Unidad Ciudadana”

En el clindro de Avellaneda, Cristina llamó al voto de todo el arco peronista y también del resto de los espacios. "Tenemos un gobierno que prometió el otro y el moro y hoy después de dos años queda demostrado que la única lealtad que tiene Macri es con sus amigos y los grupos concentrados de poder", señaló la exmandataria.

En una cancha de Racing totalmente colmada, la expresidenta cierra la campaña de Unidad Ciudadana con una fuerte arenga al voto del peronismo pero también de todos los espacios restantes para “ponerle un freno al ajuste”“Quiero decirles que tengo una gran esperanza, necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que le dé a los argentinos una idea, una esperanza y un sueño de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar, por eso es el 22 y después del 22 también”, consideró CFK.Y agregó: " Si sos joven y no tenés laburo, si no queres vivir en un país donde un pibe desaparece, nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado, si sos estudiante y no tenes más el programa Pro.Gre.Sar, no votes desmantelamiento de la educación"."No queremos más que nuestros hijos y nuestros nietos vuelvan a hacer cola en la puesta de la embajada porque no hay futuro en el país, cuando la deuda explota el mundo se acaba y nadie te ayuda, si sos mamá o papá no votes endeudamiento, si sos mujer y te conmueve el "Ni una menos" y luchas contra la violencia de género, no votes desigualdad, si sos trabajador y tu salario siempre estaba por arriba de la inflación y hoy si no perdiste el trabajo no te alcanza la guita y además te explotan, no votes precarización laboral", apuntó.“Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro, pobreza cero, que no habría tarifazos, que ningún trabajador pagaría Impuesto a las ganancias, que todo lo bueno se iba a respetar y que sólo se cambiaría lo que estaba mal y hoy aquí después de 20 meses de gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, es a las mineras, a los fondos buitres y a sus amigos”, arremetió.En ese sentido, CFK recordó que “ser peronista hoy es decir basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo” y sostuvo que "si Perón y Evita estarían aquí votarían a Unidad Ciudadana”.Además, consideró que "si no sos peronista, te tenes que dar cuenta que lo que le está pasando a Argentina no es bueno para el país, ¿no te das cuenta que no se puede ir a lo largo de la vida endeudándose de la moneda que se está haciendo?"“No vengo a prometer que no los voy a traicionar porque nunca los traicioné”, aseveró la ex Jefa de Estado que trajo, además, la victoria de las elecciones pasadas cuando apuntó que "el 13 de agosto hicimos una hazaña cuando contra todos los medios en contra, contra el aparato del Estado desplegado de manera obscena, con el Presidente y la Gobernadora como jefes de campaña de Cambiemos en lugar de Jefe de Estado de los argentinos”.Dentro de ese contexto, pidió el voto para repetir ese escenario: “Para ello cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron la necesidad de ponerle un freno y un límite al gobierno”Por último, Cristina destacó: "Para terminar quiero recordar hoy algo que por ahí se les pasó por alto, mañana es 17 de octubre pero hoy hace 3 años que poníamos en órbita el ARSAT 1 en Argentina y del mismo modo vamos a volver a poner en órbita a la patria, Argentina no es una sociedad anónima, es la patria y es de todos, me quedo sin vos pero con todo el corazón de ustedes para ponerlos en las urnas”, cerró la expresidenta.