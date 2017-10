ELECCIONES 2017

Con una carta por Facebook, Massa apela a la corrupción K para sacarle votos a Cristina

El líder del Frente Renovador intenta reacomodar su posicionamiento opositor para retener la mayor cantidad de votos de cara a los comicios del 22 de octubre. La misión es no quedar debilitado.

Los distintos sondeos indican que el líder del Frente Renovador y candidato a senador nacional por 1País no es capaz de retener la totalidad del 15% de los votos que obtuvo en las PASO. La mayoría de las fugas parecen dirigirse a Cambiemos.Decidido a reconducir su propia estrategia, Massa publicó este lunes una carta en Facebook dirigida al votante de Unidad Ciudadana. Sí, al que votó a Cristina Kirchner. Pero no a cualquier elector. En la carta, Masa deja en claro que se dirige a aquel que se inclinó por la ex presidenta como la mejor oferta opositora frente al Gobierno.Parte de la necesidad de sumar y reacomodar su propio posicionamiento opositor. Massa dirige desde el encabezado sus líneas “A vos que sentís que el gobierno debe corregir el rumbo sin usar el chantaje de volver al pasado”. Pero no es la única aclaración. Hay más.“A vos que le apostaste a Cristina como incómodo camino para frenar el ajuste, a pesar de que te lastima la corrupción”, dice, entre las primeras líneas, en las que excluye por tanto al electorado que forma parte del núcleo duro que abraza el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner.La estrategia es de Massa es compensar los votos que pierde. A la par de intentar evitar migraciones de Cambiemos, le habla también al electorado peronista, a aquel, que según desde el Frente Renovador, no fue tan tenido en cuenta al inicio de la campaña.Los sondeos más pesimistas sostienen que el tigrense no superaría el 10% de los votos en la elección del próximo domingo, lo que significaría un duro golpe, a instancias de la fuerte polarización alimentada por el kirchnerismo y el Gobierno.Massa, en esa línea, imita el discurso de Cristina. Se hace eco de los problemas económicos como las “tarifas impagables” pero pone reparos como el “odio”.“La opción del odio y la división pierde fuerza porque comienza a ganar la serenidad,las propuestas, la oposición con ideas (…) enfatiza el dirigente.A continuación, la carta completa:Quiero hablarte a vos:A vos que le apostaste a Cristina como incómodo camino para frenar el ajuste, a pesar de que te lastima la corrupción.A vos que quisieras que las cosas cambien, pero para los que siempre sufren, no para los que ganan todo el tiempo.A vos quiero hablarte y decirte que nuestra opción aspira a lo mismo que vos estás buscando: más trabajo para los argentinos fortaleciendo las Pymes; más productividad sin robarle derechos a los laburantes; más dignidad y protección para las personas con discapacidad; más seguridad para nuestras familias; más dignidad para nuestros jubilados; pero también menos presión a los ciudadanos a través de tarifas impagables e impuestos que detienen el desarrollo de la industria nacional y queres, al final de cuentas, que tu voto sirva para tu beneficio y no para consolidar el ajuste o peor, como escudo para la impunidad de quienes tienen causas pendientes en la justicia. y no la ciega negación de que la Patria debe continuar con una visión de futuro, en paz, apostando a nuestros jóvenes, con innovación y emprendimiento, pero con justicia y oportunidad, convirtiendo los planes sociales en opciones reales de empleo.Para avanzar de tu lado, defendiéndote de manera franca, con la independencia que solo nos compromete con tu bienestar, contá conmigo.Yo, cuento con vos.Sergio Massa