GESTOS

Fotos, presencias y ausencias de la campaña

Una foto vale más que mil palabras, dicen. Por eso, la última fotografía de uno de los Barones del Conurbano sembró varias sospechas y consiguió sonrisas en las filas de Unidad Ciudadana.

Mucho se especula con el apoyo o no de algunos intendentes, legisladores o dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, uno que pica en punta es el futuro de Mario Ishii, intendente de José C. Paz y uno de los barones del Conurbano que logró sobrevivir a la ola amarilla del cambio.Vale recordar que el “ishiismo”, tenía entre sus objetivos competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias dentro del Frente Justicialista, con su nómina “Lealtad y Dignidad”. No obstante, por varias maniobras sobre el límite de lo legal, quedaron fuera de los comicios y así Florencio Randazzo se aseguró no tener competencia en las internas del peronismo.Con dicho escenario, los gestos de apoyo del alcalde paceño son un bien más preciado de cara a los comicios de medio término del próximo domingo. Ya, en la previa de las PASO, la visita de uno de los candidatos a diputado nacional por Unidad Ciudadana levantó sospechas de un aval de Ishii a la candidatura de Cristina Fernández y Jorge Taiana.No obstante, desde la propia comuna lo desestimaron a La Tecla.info, y explicaron que ante la falta de lista propia de concejales, el intendente decidió dejar “libertad de acción” para que los funcionarios acompañen o no a otras nóminas. Así las cosas, no se consolidó el apoyo explicito al espacio que triunfó en las PASO.Ahora, en las últimas horas, una nueva fotografía del intendente con el candidato a concejal distrital por Unidad Ciudadana, Roque Caggiano, quien fue el hombre más votado en las primarias distritales, despertó los rumores.Es que, Mario Ishii posó junto a Roque Caggiano en los festejos por el cumpleaños del distrito y por el Día de la Madre. La imagen, en las filas de UC fue leída como una muestra tácita de respaldo para el hombre del espacio y levantó el buen clima de cara a la contienda en las urnas.Igualmente, según pudo saber La Tecla,info, Cristina Fernández llegará este martes al distrito que conduce el hombre del poncho rojo. Será para encabezar una caravana en el mítico 17 de octubre, día de la Lealtad peronista. Lo llamativo es que, a pesar de los gestos positivos de Mario Ishii hacia Unidad Ciudadana, el alcalde no estará presente en la caravana de campaña.