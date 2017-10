MAR DEL PLATA

Massa y las mutaciones: atacó a Cambiemos pero no “tocó” a la Provincia

Ante la posibilidad de nuevas fugas en el Frente Renovador, el candidato a senador nacional por Un País llegó hasta Mar del Plata. No escatimó en críticas contra la gestión local, pero prefirió no hablar de la gestión provincial.

De cara a los comicios del próximo domingo, Sergio Massa visitó Mar del Plata para mostrarse con los alfiles locales. Cabe destacar que, en las últimas horas, algunos rumores indicaban que el senador Juan Curuchet, candidato a renovar por Un País, se encontraba cerca de las filas de Cambiemos. Por ello, Massa aprovechó para realinear la tropa y marcar nuevos escenarios.Asimismo, junto al candidato local Ariel Ciano, en un acto por el Día de la Madre con mujeres marplatenses en la Casa de Italia, aprovechó para pedir el apoyo de los marplatenses el domingo próximo para “corregir el rumbo de la Argentina, sin frenarla ni destruirla”.A su vez, el actual diputado y aspirante al Senado, aprovechó para atacar con fuerza a la gestión local de Cambiemos, aunque prefirió no direccionar las críticas hacia el gobierno bonaerense, incluso lo defendió.“El problema más serio de Mar del Plata es que no tiene gestión, depende de que venga alguien de la provincia con la varita mágica a apagar incendios”, dijo Massa y completó: “De hecho los candidatos de Cambiemos esconden a Arroyo. Es triste que Mar del Plata, una de las capitales de la Argentina, tenga que tener a su intendente escondido”.El exintendente de Tigre también se refirió a otro tema vinculado a la ciudad, como la puesta en marcha del exsanatorio Emhsa que a partir de su reinauguración se llamará Bernardo Houssay. En ese sentido, llevó tranquilidad a los jubilados de la ciudad y remarcó que por tratarse de una donación con cargo no podía ser administrada por el Pami, por lo que se creó una fundación para que se haga cargo.“Lo hemos investigado y nos quedamos tranquilos que no tiene nada que ver con los manejos del Pami en general”, dijo Massa, según consignó 0223.Junto al candidato a concejal Ariel Ciano, también se refirió a las elecciones del próximo domingo: “En los últimos cuatro meses le quisieron meter miedo a la gente, miedo de que la Argentina entraba en una privatización de todo, y el miedo de que volvía la corrupción. Por eso le queremos pedir a la clase media y a los trabajadores que vayan a votar sin miedo y con esperanza, porque tenemos la capacidad de corregir el rumbo, pero sin destruir y sin frenar a la Argentina. Tenemos la firmeza para que no haya reforma laboral o jubilatoria que signifique pérdida de derechos para los trabajadores y los jubilados”.“Sí queremos que haya cambio, porque queremos que la plata de los jubilados vaya a los jubilados, y queremos que los trabajadores dejen de pagar impuesto a las ganancias y empiecen a pagar dueños de bancos, mineras y empresas de bingos y casinos, que parecen intocables”, añadió.