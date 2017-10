ESCENARIOS

En Bolívar, aseguran que el 22 se revertirá la derrota de las PASO

Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolívar y candidato a diputado nacional, conversó con La Tecla y vaticinó que en su distrito se podrá revertir la derrota en las Primarias. “El vecino de Bolívar tiene muy claro todo lo que se ha hecho”, sentenció.

Eduardo “Bali” Bucca, candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista Cumplir e intendente de Bolívar, conversó con este medio y se refirió a la situación en su distrito luego de caer derrotado en las PASO. En ese marco, el jefe comunal reconoció algunas falencias en la campaña previa a las primarias y vaticinó un cambio en los resultados de octubre.“La verdad que es una elección que aprendí mucho como dirigente”, aseguró Bucca respecto al derrotero previo a las PASO.Asimismo, remarcó: “Yo tengo una gestión que supera el 77 por ciento de aprobación y mi imagen después de seis años también ronda el mismo porcentaje, hay una cuestión de circunstancias políticas que quizás no fue bien explicado, muchos vecinos no entendían bien para que uno quiere ir al Congreso, otros vecinos que quieren que uno siga como intendente, también mi lejanía sin explicación al mismo tiempo cuando comenzó la campaña provincial y en la previa también”“Todo eso uno hizo una lectura y tomamos las decisiones que nos han permitido revertir en gran parte el resultado de la elección y estamos convencidos que el vecino de Bolívar tiene muy claro todo lo que se ha hecho en poco tiempo”, subrayó.En ese sentido, manifestó que los bolivarenses “tienen en claro cual es el punto de partida, el 2011, y hasta donde hemos llegado con un montón de esfuerzo y va a elegir futuro el 22 de octubre, no me preocupa en ese sentido la situación local”.