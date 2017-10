ELECCIONES 2017

¿Futuro pase? Intendente massista saludó a Macri, en medio de versiones

El jefe comunal de Necochea, Facundo López, se acercó a saludar a Mauricio Macri durante el timbreo que encabezó en su distrito. Le quitó la connotación política, pero las versiones corren.

Hace tiempo envuelto en rumores, el jefe comunal de Necochea, el massista Facundo López, se acercó este sábado a saludar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien estuvo en el distrito en ocasión del último timbreo antes de los comicios del 22 de octubre.“Yo no sigo la recorrida del Presidente por una cuestión de campaña electoral pero sí correspondía el recibimiento”, aseguró López, al ser consultado por la prensa local. El mandamás calificó como “impresionante” la visita del Jefe de Estado.Macri charló con vecinos y comerciantes de la ciudad bonaerense de Necochea, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el jefe de Asesores de la Presidencia, José Torello.Junto al concejal Arturo Rojas, realizaron luego una recorrida por la zona del puerto, donde el Jefe de Estado dialogó con un grupo de trabajadores del sector pesquero“[Estoy] súper contento porque haya venido y haber charlado cuatro o cinco minutos de diferentes temas”, añadió López. El dirigente, que difundió el encuentro en las redes sociales, quedó inmerso en versiones de pase a propósito del resultado de las PASO, donde su boleta no tuvo una buena performance.En efecto, Cambiemos alcanzó el 45% de los votos en el distrito, a partir de los dos candidatos que dirimieron la interna para la elección general. En cambio, Diego López Rodríguez, el candidato de López, no llegó a la mitad: sumó 17,13% de los votos.Sin embargo, por el momento, el gobierno local desecha la opción. Y en Cambiemos evitan definiciones contundentes por ahora. En tanto, el oficialismo necochense apuesta a que Arturo Rojas, el candidato macrista, no tenga el efecto arrastre.