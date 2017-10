ELECCIONES 2017

Randazzo se reunió con Mujica y apeló a sumar con el mensaje de "Patria Grande"

El candidato del Frente Justicialista fue hasta Montevideo, donde lo recibió el ex presidente uruguayo. Coincidencia en afianzar lazos de integración . Invitación para charlas en Argentina.

Alicaído en las encuestas, el candidato a primer senador por el Frente Justicialista – Cumplir, Florencio Randazzo, hizo un alto en la ajetreada campaña para viajar hasta Uruguay y reunirse este sábado con el ex presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica.“Pepe es para nosotros una referencia y un ejemplo de militancia. Alguien a quien vale la pena escuchar durante horas, por su experiencia, sus valores, su austeridad y honestidad”, subrayó Randazzo luego del encuentro.Mujica recibió al ex ministro de Cristina Kirchner en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. Según informó su equipo de prensa, charlaron durante más de tres horas sobre la realidad de Argentina, Uruguay y respecto de la integración regional.El candidato del Frente Justicialista coincidió con Mujica en la necesidad de afianzar el lazo de integración entre Argentina y Uruguay, en particular “luego de muchos errores cometidos sin ningún sentido”, según planteó el ex funcionario argentino.A su vez, coincidieron en “la necesidad de seguir apostando a la construcción de una Patria Grande, con inteligencia y generosidad, más allá de las diferencias políticas de los gobiernos regionales”.En ese sentido, Mujica recordó el intento fallido por avanzar en conjunto en un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, en asociación mixta entre todos los países de la región. Ambos compartieron una "extensa ronda de mates".Randazzo y Mujica también conversaron sobre el proceso electoral argentino, la situación que atraviesa Brasil, el socio mayoritario del Mercosur, sus experiencias con el Papa Francisco y hasta la clasificación de Argentina y Uruguay al Mundial de Fútbol de Rusia.La integración bajo la Patria Grande es parte de la cosmovisión desplegada por el kirchnerismo en los doce años de Gobierno. Randazzo, en este momento, no atraviesa un buen pasar en las mediciones, al haber alcanzado 6% en las PASO. La mayoría de las encuestas le otorgan no más de 5 puntos y, en algunos, casos en un virtual empate con el candidato del FIT, Néstor Pitrola.Mujica, que terminó su mandato con alta imagen positiva, ha tenido idas y vueltas en su relación con el gobierno de Cristina No obstante, su gobierno es considerado como parte de la ola de gobiernos de centroizquierda en la década pasada. Su vida austera ha sido uno de los valores más destacadosRandazzo concurrió con su compañera de fórmula Florencia Casamiquela, y su jefe de campaña, Alberto Fernández. Al finalizar, invitó a Mujica a Buenos Aires para seguir charlando sobre el futuro de la región y el ex mandatario uruguayo aceptó hacerlo en los próximos meses.