CAMBIEMOS

Vidal pone en duda competir por la Gobernación en 2019 y supedita la decisión a una reunión con Macri

La mandataria bonaerense aseguró que "ocho años es mucho tiempo". De todas maneras, dijo que la decisión la tomará más adelante. Señaló que es parte "del equipo"

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, puso en duda la búsqueda de una reelección en su cargo en 2019 al considerar que “ocho años es mucho tiempo” y afirmó que se trata de una decisión a tomar más adelante y junto a Mauricio Macri.“Ocho años es mucho tiempo. Es una decisión que solo se puede tomar habiendo transcurrido más tiempo en este mandato”, afirmó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en una entrevista con el diario Clarín publicada este domingo.La mandataria consideró que la decisión que se tome será con el aval del presidente y descartó dar una definición tajante en la actual coyuntura. “Mi energía está puesta en el hacer, si se necesita continuar 4 años más o no lo definiremos con el Presidente. Soy parte del equipo, siempre ocupé el rol en el que podía ayudar”, apuntó.Por su parte, la mandataria consignó que cree en un “cambio en serio en la Provincia” y manifestó que va a estar “donde pueda aportar”. En ese sentido, señaló que un triunfo en la elección bonaerense frente a Cristina Fernández de Kirchner “no es un cheque blanco” y que “representa más responsabilidad”“Si los bonaerenses nos vuelven a elegir, es más responsabilidad, no es un cheque en blanco, solo es garantía de que tenemos que seguir trabajando. El cambio en el país o en la Provincia no depende de un Presidente o de una gobernadora, solos no vamos a conseguir nada”, expresó.Y, en ese sentido, recurrió a la estrategia de la polarización. “Necesitamos el acompañamiento de los bonaerenses el día del voto y todos los días después. Así como el cambio en 2015 no lo hicimos nosotros. En todo caso, fue la gente la que dijo basta: basta de relato, de narcotráfico, de extorsiones, de promesas que no se cumplen. Es la gente la que va a decir ahora cómo seguimos”.Por otro lado, negó que Cambiemos construya personalismos al promover una campaña centrada en su imagen. “Siento que acompaño a los candidatos de Cambiemos como Mauricio me acompañó en 2015, al igual que Lilita y Ernesto Sanz en 2015. Somos un equipo de verdad y esto traspasa el equipo. Aun cuando fuéramos todos, tampoco alcanzaría”.La mandataria también brindó una entrevista al diario La Nación este domingo. Allí sostuvo que el voto hacia Cambiemos en la Provincia responde a que la gente vota en función, no en función del pasado y del sistema que gobernó la provincia durante más de 25 años”.En esa línea, también se refirió a la reducción en la pobreza, medida por el INDEC, aunque sostuvo que no la conformó el dato, aunque se mostró optimista por la baja en la mortalidad materna, “un logro importante.” Tampoco me conforma el nivel de pobreza aunque haya bajado. Hay que trabajar mucho todavía”, enfatizó.A su vez, indicó que pidió más información sobre el aumento de la indigencia "para focalizar la ayuda". Y desechó la crítica de intendentes y funcionarios peronistas que denunciaron un aumento de la mortalidad infantil.“La mortalidad infantil no aumentó, está igual que en 2015, y 2016 fue un año difícil en materia social”.