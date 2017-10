ELECCIONES 2017

Pitrola: "El asistencialismo macrista es mayor al kirchnerista; se ha tercerizado"

El candidato a senador del Frente de Izquierda cuestiona a las organizaciones que mantienen un diálogo con el Gobierno. Pone reparos a la reducción en la pobreza y apunta contra el discurso de avances contra las mafias. "Creemos que han hecho saltar algunas para negociar con todas".

A poca distancia del Frente Justicialista de Florencio Randazzo en las PASO, Néstor Pitrola, candidato a senador por el Frente de Izquierda trabaja para concretar la aspiración lanzada meses atrás: obtener el cuarto puesto en la elección. La mete no parece lejana. Algunos sondeos marcan que hay un virtual empate en torno al 4% de intención de voto entre su candidatura y la del ex ministro del Interior y Transporte.En una entrevista con La Tecla, no ahorra críticas contras las organizaciones sociales que dialogan con el Gobierno en el marco de una mesa de trabajo. Pone reparos a la reducción de pobreza y marca que sigue el clientelismo de planes sociales bajo este gobierno. A su vez, no cree en el discurso de ataque a las mafias del Gobierno. "Creemos que han hecho saltar algunas para negociar con todas", afirma.-El INDEC arrojó en el último relevamiento que se redujo la pobreza, y habló de 600.000 personas menos en esa situación.-Sin negar esa estadística, es relativamente insustancial, porque, a la vez, subió la indigencia. Estamos hablando de un tercio de los argentinos debajo de la línea de pobreza, es una bestialidad. Creemos que la pobreza tiene que bajar drásticamente, pero requiere por empezar que todos tengamos trabajo, para lo cual hay que repartir las horas disponibles. La reforma laboral va a violentar la jornada de ocho horas. Si mirás Brasil, está en una ley. El asistencialismo macrista es todavía mayor que el asistencialismo kirchnerista, sólo que está tercerido en tres organizaciones, que forman la mesa de la emergencia social. Porque, como no tienen punteros propios como el PJ, lo tercerizan. Es puro asistencialismo, eso no es una vía de salida a la pobreza; por eso tenemos los índices de pobreza que tenemos.-Pero esas organizaciones no están con el Gobierno, y le han hecho cuestionamientos.El Movimiento Evita es de Randazzo, la Corriente Clasista y Combativa vota a Randazzo; es decir que hay un negocio ahí. Y Barrios de Pie está con Massa. Son organizaciones sociales donde el asistencialismo se terceriza a través de un sistema punteril. Pasamos del sistema punteril del kirchnerismo al del macrismo.-Por otro lado, el Gobierno puso como enemigos a las mafias y aparecen sindicalistas en la lista.-Nosotros no pensamos eso. Creemos que han hecho saltar a algunas mafias para después negociar con todas, como es el caso de Gerardo Martínez. “El Pata” Medina está preso y la UOCRA de La Plata es intervenida por Martínez, y lo mismo enBahía Blanca. Martínez es el jefe de las bandas que operan en la UOCRA y que tienen el mismo modus operandi que “El Pata” Medina; algunos con más extremos que otros. Incluso haycandidatos de esa mafia que están en la lista de Massa, como (Juan) “El Lagarto” Olmedo, enQuilmes.-¿El sector está ante una encrucijada?-Nuestra convicción es que atravesamos un período hacia una nueva direccióndel movimiento obrero, pero un período histórico. Para nosotros está agotada la vieja burocracia sindical peronista. Des-pués de Menem, Duhalde y del kirchnerismo, su agotamiento y su descomposición es total. “El Pata” Medina es un botón de muestra. La cantidad de causas en petroleros, en el SMATA, en Marítimos con “El Caballo” Suárez, expresa una burocracia sindical empresarial que incluye a Moyano y a todas las alas, que se pelean por camarillas del poder, pero no por una perspectiva histórica diferente. La juventud de los trabajadores se quiere sacar de encima esa loza. Están muy preocupados desde la cúpula del poder económico y sindical por el avance de la izquierda.