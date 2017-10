DISTRITO POR DISTRITO

Cambiemos; el último timbreo de campaña y el foco en el Conurbano, el bastión kirchnerista

Salvo el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador que fue a Saavedra, el resto de los alfiles pesados de los funcionarios que integran el gabinete nacional y provincial timbrearon en el Conurbano, donde están las esperanzas de Cristina de conseguir la victoria el próximo domingo. Distrito por distrito, todos los protagonistas

TIMBREO EN MATANZA

Caminando por las calles de san Justo, escuchando a vecinos y recibiendo toda la fuerza para el domingo.

Con Pablo Avelluto conocimos a Norma, vecina de toda la vida de Berazategui. Nos contó que nos va a seguir apoyando!

Hablando con los vecinos de EZEIZA con el Ministro de Salud Jorge Lemus

Ahora en la mesa de Cambiemos en Victorica y Marconi. Escuchando a los vecinos de Palomar y contándoles cómo seguimos Cambiando Juntos.

Arrancó un nuevo timbreo en Pilar! Una gran mañana charlando con nuestros vecinos, los verdaderos protagonistas del cambio.

*La MatanzaEn el bastión peronista gobernado por Verónica Magario, el funcionario encargado de encabezar el timbreo fue el ministro nacional de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien ya suena como candidato a intendente en 2019. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai y los legisladores Pablo Torello, Paula Urroz, Waldo Wolff y la candidata a senadora nacional, Gladys González. también timbreó, obviamente, el principalcandidato local, Miguel Saredi.*Lomas de ZamoraEl municipio comandado por el kirchnerista Martín Insaurralde contó con la presencia del vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana y el concejal y candidato a renovar, Gabriel Mercuri. También fue parte el Secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón.*Almirante BrownEn el territorio de Mariano Cascallares el uno del timbreo fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich quien estuvo acompañando al local Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI y uno de la lista de ediles. También se hizo presente el ex margarito y número dos de Seguridad, Gerardo Millman.*MerloEl municipio gobernado por Gustavo Menéndez (Unidad Ciudadana) recibió al candidato a diputado nacional Héctor “Toty” Flores, que tocó timbre junto a los candidatos para octubre Aldana Ahumada y Daniel Zencich.*General San MartínEl ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano junto al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso y el legislador possista Walter Carusso, acompañaron a Martín Medina y a Ramiro Alonso López. También estuvo Daniel Ivoskus, referente local de Cambiemos.*MorenoEl ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Medios de la Nación, Hernán Lombardi, timbrearon con el ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín de la Torre, y el de Ciencia y Tecnología bonaerense, Jorge Elustondo, apoyando a la referente de Cambiemos local, Claudia Assef.*Florencio VarelaEl territorio de Julio Pereyra recibió al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich junto al legislador Eduardo Schiavo. El local Pablo Alaniz fue el guía del evento.*AvellanedaEl municipio comandado por el intendente de Unidad Ciudadana, Jorge Ferraresi, recibió al candidato a diputado nacional, Guillermo Montenegro. También se prendieron los militantes locales y de la región, con Sebastián Vinagre a la cabeza.*TigreEl pago de Sergio Massa fue testigo del timbreo de la ministra de Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley. La acompañó Segundo Cernadas, que además de actor se candidatea como uno para el Deliberante. Se prendió también el funcionario nacional Piter Robledo.*BerazateguiEn el distrito de Patricio Mussi los amarillos encargados de realizar el timbreo fueron el ministro de Modernización nacional Andrés Ibarra y el uno de Cultura Pablo Avelluto. Con ellos estuvo el local Gabriel Kunz, director de Deportes de la Provincia, que además es cabeza de lista distrital.*Malvinas ArgentinasEl pago del kirchnerista Leonardo Nardini tuvo como principales referentes en el timbreo al legislador Hugo Oroño, al ministro de Salud bonaerense, Andres Scarsi y a Máximo Cariglino, candidato de Cambiemos a nivel local.*Esteban EcheverríaEl ministro de Infraestructura de la Provincia, Roberto Gigante, recorrió el distrito acompañado por su par de Trabajo, Marcelo Villegas y de Ever Van Tooren, cabeza de lista local y titular de Vivienda de la órbita bonaerense.*José C. PazEl ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca junto al ministro de Agroinduistria provincial, Leonardo Sarquis, fueron los funcionarios que lideraron el desembarco de Cambiemos en la tierra de Mario Ishii. No lo hicieron ssolos, sino que estuvieron acompañados por el candidato local, Ezequiel Pazos.*EscobarEl ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, el titular del BAPRO, Juan Curutchet, y el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza fueron los encargados de conversar con los vecinos del municipio comandado por Ariel Sujarchuk. Estuvieron acompañados por los senadores bonaerenses Roberto Costa y Malena Baro; el candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro; y la cabeza de lista local, Leandro Costa.*HurlinghamEl ministro de Seguridad bonaerense, Cristián Ritondo, acompañó en la recorrida al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca. Por supuesto, también estuvo el dos del ministerio del Interior y candidato a concejal Lucas Delfino.*ItuzaingóEl territorio de Alberto Descalzo contó este fin de semana con la visita del director General de Educación y Cultura de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny y el local Gabriel Pozzuto.*San FernandoEl municipio gobernado por el massista Luis Andreotti recibió en esta jornada de timbreo al ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre que apuntaló la candidatura del Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, cabeza de lista del oficialismo a nivel local. También estuvo la dos de la lista, Agustina Ciarletta.*EzeizaEl ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, fue quien tuvo que salir a timbrear en el municipio comandado por el peronista Alejandro Granados. El amarillo local, el candidato y Veterinario, Rubén Barabani.*Presidente PerónEl candidato a concejal local Guido Giana es quien encabezó el timbreo en la tierra liderada por Aníbal Regueiro. Estuvo también la postulante a diputada por la Tercera y alfil de Lilita Carrió, Maricel Etchecoin Moro. Y el Secretario de Legal y Técnica de Nación, Pablo Clusellas,*EnsenadaLa tierra del ultrakirchnerista Mario Secco recibió al ministro de Cultura bonaerense, Alejandro Gómez que timbreó junto a la secretaria Legal y Técnica de la Provincia, Fernanda Inza.*La PlataLa capital bonaerense, gobernada por el amarillo Julio Garro, tuvo en sus barrios timbreando a los legisladores Juan Pablo Allan, Gabriel Monzó y Diego Rovella, que estuvieron junto a los candidatos Carolina Barros Schelotto, Guillermo Bardón y Javier Mor Roig.*QuilmesLa tierra de Martiniano Molina recibió al secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb, al legislador oficialista Eduardo Schiavo, y a Guillermo Galetto, cabeza de lista para el Concejo Deliberante local.*LanúsLa senadora bonaerense Lorena Petrovich fue la acompañante en el timbreo dela ex massista Noelia Quindimil, referente local y nieta del histórico ex intendente Manuel Quindimil. También dijeron persente el intendente Néstor Grindetti y el candidato a diputado Adrián Urreli.*Tres de FebreroEl ministro de Producción provincial, Javier Tizado, estuvo a cargo del timbreo en la tierra de Diego Valenzuela. Conversó con los vecinos acompañado por Hernán Lorenzo, el titular de la nómina oficialista para el Concejo Deliberante. También estuvo la dirigente Paula Bertol.*San IsidroEl candidato local, Andrés Rolón, se hizo cargo de la recorrida en el municipio oficialista liderado por Gustavo Posse, quien también fue de la partida.*MorónLeandro Ugartemendia, el amarillo local, será quien encabece el mano a mano con los vecinos. El jefe comunal Ramiro Tagliaferro también se acercó a sus vecinos para escuchar críticas y halagos.*Vicente LópezLa candidata a diputada nacional y referente de la juventud amarilla, Verónica Barbieri, recorrió el municipio liderado por Jorge Macri. Lo hizo junto a los candidatos a legisladores Natalia Villa y la referente de Cambiemos local, Soledad Martínez. También estuvieron los funcionarios de Seguridad Eugenio Burzaco y Darío Oroquieta.*San MiguelEl número uno de Cambiemos para el Concejo Deliberante local, Pablo María de la Torre será quien timbreó en su pago. El jefe comunal Jaime Méndez también dijo presente en la cita.*PilarEl titular de ARBA, Gastón Fossati, se llegó hasta el pago de Nicolás Ducoté, donde timbreó de la mano de la referente local Carla Picolominni. Estuvo también la uno de la lista de concejales, Jésica Bortule.*BerissoEl kilómetro cero del peronismo, gobernado por el amarillo Jorge Nedela, tuvo en sus calles al titular del Instituto de Previsión Social, Christian Gribaudo, quien acompañó a Leandro Nedela, número uno del oficialismo a nivel local.*SaavedraEl vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, recorrió el municipio que gobierna el peronista Hugo Corvatta. También hubo timbreo en Guaminí, al igual que Saavedra, distrito de la Sexta liderado por un peronista (Néstor Alvarez en este caso), donde el principal referente fue el candidato a legislador provincial, Emiliano Balbín.*General PueyrredónLos encargados de timbrear en la Feliz fueron en el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, junto a la candidata local Vilma Baragiola, el uno de la lista de legisladores, Franco Bagnato y el diputado bonaerense, Maximiliano Abad, entre otros.