INFORME

Hay alerta Pyme en el Conurbano

Un informe del economista Martín Pollera, que toma datos del INDEC y de la FEBA, muestra que la situación de la industria y el comercio en el Gran Buenos Aires pierde terreno de manera sostenida

Caída en la industria manufacturera; actividad comercial estancada, pese a una leve recuperación en los últimos meses; y desempleo en baja, pero con un incremento de la precariedad laboral, son algunos de los principales componentes por los que varios distritos del Conurbano bonaerense ya debieron declarar la emergencia Pyme, con la premisa de salvar a empresas locales.Así se desprende de un pormenorizado informe elaborado por el economista Martín Pollera, al que La Tecla accedió. El documento toma, además, estadísticas del INDEC y de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), e incluye datos sobre la fragilidad social del GBA.Las manufacturas de origen industrial tuvieron una fuerte retracción en 2016, con una merma del 4,6 por ciento, que afectó a todas las ramas. Y aunque este año la caída no es tan abrupta, el balance en algunas actividades sigue encendiendo luces de alarma.En el informe se detalla cómo es el impacto en los municipios en relación con las dos actividades industriales principales en cada uno de ellos. Tigre aparece como el único donde las dos industrias preponderantes crecieron en 2017; mientras que en Avellaneda, Varela, San Martín, José C. Paz, Lanús, Moreno, San Fernando, San Isidro y Vicente López, la ecuación es negativa en ambos rubros.En cuanto a la actividad comercial se evidencia un estancamiento, con una merma del 2,6 por ciento en lo que va del año. El aliciente en ese caso es que la situación se presentó mucho más complicada en los últimos meses de 2016, con caídas de me-nos proporción desde enero.“Eso ocurre porque la comparación de los primeros meses de 2017 se hace con los mismos meses de 2016 que fueron malos. Pero el comercio mantiene una racha de 20 meses de variaciones negativas”, sentenció Martín Pollera.El integrante de la comisión de Economía del peronismo bonaerense reconoce un desempleo en el Conurbano similar al registrado en 2006, pero marca “un aumento de la precariedad laboral”. Dice que se debe a “la destrucción de empleo en actividades con salarios por encima del promedio, como la industria manufacturera, creación de empleo en actividades con sueldos por debajo del promedio, acogidos al monotributo”, atribuible a la recuperación de la construcción.A modo de conclusión, el informe advierte sobre una “desindustrialización asistida” por parte de la política económica de Cambiemos, a partir de “un modelo basado en la apertura de las importaciones y la quita de retenciones para algunas actividades, que encierra un plan de transformación productiva”.En ese sentido marca como sectores ganadores en esta ecuación al agropecuario y el energético, en detrimento de la industria manufacturera y el comercio. De acuerdo al relevamiento, “el gran perjudicado” es el Conurbano, porque el95 por ciento de su actividad industrial y comercial es llevado adelante por pequeñas y medianas empresas, que nutren mayormente al mercado interno sin beneficiarse con dividendos de exportaciones; y, a la vez, son sectores vulnerables al ingreso de productos importados.Ante la prolongación de la difícil situación, el bálsamo que han encontrado hasta ahora algunos municipios es declarar la emergencia Pyme. El paliativo incluye exención impositiva (con limitaciones, puesto que los municipios vieron caer su recaudación municipal), ampliación de la promoción industrial, creación de comisiones de emergencia y búsqueda de estabilidad fiscal.Hasta ahora son cinco los distritos del GBA que declararon la emergencia: Moreno, General San Martín, Luján, Ituzaingó y Florencio Varela. No se descarta que pronto haya más, mientras crece la preocupación de los funcionarios municipales.“Los perdedores del modelo son la industria y el comercio”-¿Cuál es la consecuencia para los distritos cuando cae la industria?-El primer problema es la caída en la recaudación municipal, porque cae la tasa de Seguridad e Higiene (se calcula sobre la facturación), que es uno de los principales tributos de los municipios del Conurbano. Las empresas, ante la pérdida de las ventas, priorizan el pago de salarios; luego, de materias primas y servicios; después, los impuestos nacionales y provinciales; y por último, lo municipal.-Pero con la emergencia, el municipio los exime de la tasa; entonces también caería la recaudación.-Es cierto, pero hay ejemplos que marcan lo contrario, porque las exenciones se establecen cuando uno mira los balances de las em-presas en dificultades; y lo que entendemos es que si el municipio no les da apoyo, tendremos un problema a largo plazo, porque es una empresa que mañana puede cerrar, y te quedás sin la recaudación y con desocupados.-¿Cuáles son los casos concretos que llevan a concluir que hay retracción?-Hay casos simbólicos, como el de Alpargatas, que tenía en 2015 unos 400 trabajadores y hoy tiene 250. Todas las empresas textiles están en esa situación; y las matriceras, que, por ejemplo, en Berazategui son unas 150, están con serias dificultades.-Se habla de un cambio de matriz productiva en el plan económico. ¿Qué pueden hacer los municipios ante eso?-El modelo económico favorece a tres sectores: los bancos, los grandes exportadores de soja y la minería y energía; sectores que no generan puestos de trabajo en cantidad, tienen concentración productiva pero no un peso muy importante en el PBI. Y los perdedores son la industria y el comercio, fundamentalmente las manufactureras, que son las de mayor presencia en los municipios. Para la política económica nacional se re-quieren herramientas nacionales; los mu-nicipios tienden a atenuar ese impacto, y tratan de acompañar con desgravaciones tributarias, haya o no emergencia Pyme. Hay otras herramientas, como canales alternativos de comercialización, o programas de vinculación empresarial.-¿Cuál es la actividad industrial del Conurbano que ha sido más afectada?-Sin dudas, el sector textil y del calzado. El químico también perdió participación.