ENTREVISTA

Stolbizer: "Ya no hay riesgo de volver al pasado"

La candidata a senadora nacional por el frente 1País habla de sus proyectos para el Congreso, del oficialismo y de la oposición. Además apunta contra Cambiemos por falta de transparencia

La compañera de fórmula de Sergio Massa visitó La Plata en el marco de la presentación de su agenda anticorrupción para el Congreso. Antes de la disertación en la Universidad del Este habló con La Tecla sobre el panorama electoral. Con las legislativas a la vuelta de la esquina se refirió a la campaña y sus expectativas.-¿Qué resultados esperan, teniendo en cuenta que las consultoras miden una intencionalidad de voto de entre 10 y 12 puntos?-Naturalmente, esperamos estar por encima de eso, sin desconocer las dificultades del contexto que ya sufrimos en las PASO, donde también teníamos una expectativa superior, que no alcanzamos a satisfacer, sobre todo porque fue muy exitosa la estrategia del Gobierno de instalar el miedo a la vuelta al pasado. Muchos terminaron votando la opción de Cambiemos más que por convicción, por miedo a que gane la señora de Kirchner. Los que votaron para que Cristina no vuelva fueron de manera muy militante ese domingo de agosto a votar, y también lo hicieron los votantes de Unidad Ciudadana. Fue un núcleo de piso y techo al mismo tiempo; por lo tanto, creo que esos dos espacios tienen poca posibilidad de crecer.-¿Y ustedes?-Nosotros tenemos la posibilidad de crecer a partir de las varias fuerzas políticas que no alcanzaron el porcentaje para pasar; y también, obviamente, de los muchos que no fueron a votar porque no se sentían identificados con esas dos fuerzas que expresaban la polarización.-¿Cómo piensan lograrlo?-Estamos tratando de ir a buscar a ese votante para explicarle, justamente, que es una elección legislativa, que no se elige go-bierno sino cuál es la mejor oposición para este tiempo. Nosotros hemos demostrado ser la mejor opción para cumplir con los dos roles que tiene la oposición. Hemos demostrado que somos capaces de cooperar cuando hace falta, pero también controlar y po-ner límites a los que gobiernan. La señora de Kirchner no tiene hoy ni la capacidad para cooperar con nada, porque ella apuesta al fracaso de los que gobiernan; ni tiene la autoridad para controlar nada después de lo que fue su gobierno.-Varios analistas evalúan que sería beneficioso para el espacio mostrarse como una oposición más firme. ¿Deben endurecer su postura?-Somos una oposición lo suficientemente racional, equilibrada y con autoridad. Cuando hemos tenido que ir a denunciar, lo hemos hecho. Fuimos nosotros los que paramos el aumento de las tarifas, Massa hizo la presentación judicial con respecto a la caída de las pensiones de los discapacitados, frenamos en su momento la designación de los miembros de la Corte por decreto. La verdad es que nos hemos plantado siempre para defender a los sectores populares, que son los que están sin representación frente a un gobierno que les da la espalda; y lo he-mos planteado y denunciado, pero lo hacemos con razonabilidad. Queremos que al argentino le vaya bien; entonces, lo que ofrecemos es una alternativa mejor. Siempre pienso que la oposición no es la que tira piedras o la que más grita, sino la que construye una alternativa para reemplazar a los que están, la que se pa-ra con autoridad, la que intenta mejorar y demostrar que puede hacer las cosas mejor.-Después de haberse encontrado con un escenario inesperado en las PASO, ¿qué cambios hicieron en la campaña?-Buscamos trabajar mucho más en de-mostrar nuestros rasgos de identidad propios. Nos quejábamos de la grieta en la primera etapa, dijimos que era nuestro adversario, pero terminamos entrampados en la discusión sobre eso; en cambio ahora, lo que intentamos hacer es, justamente, ha-blar de nuestros temas. Sergio Massa se concentra mucho más en su agenda, que son los jubilados, los trabajadores, el im-puesto a las Ganancias, las Pymes; y yo me concentro en mis ejes, que son justicia y transparencia, identidad de género y la educación y el trabajo. Eso fue un cambio de estrategia. Lo otro sigue siendo como lo hicimos en la primera etapa: caminar, escuchar mucho a la gente, renovar los escenarios y los lugares donde vamos a hablar. Sobre todo creemos que el contacto personal, el cara a cara, sigue siendo la forma de adquirir un compromiso más firme; entonces hoy, en realidad, apostamos todo a esa cuestión. Tenemos poca estrategia de marketing y somos más caminadores del territorio.-Decía que en las PASO los dos lados de la grieta tuvieron un núcleo de votantes que fueron piso y techo al mismo tiempo. ¿No cree que se va a acrecentar la polarización?-Es muy difícil que yo te pueda dar una opinión definitiva a la luz del error que cometimos en la lectura de ese escenario. Sinceramente creo que tienen su techo, que nosotros tenemos posibilidades de crecer, pero esto va a contramano de lo que dicen hoy los consultores; entonces tengo que reconocer también la posibilidad de que me equivoque. Trabajo para que el resultado esté lo más cerca posible de lo que queremos.-Las consultoras evalúan que la fuga de votos de 1País va derecho hacia Cambiemos. ¿Cómo harán para retener esos votos?-Creemos que los estamos reteniendo, por lo menos eso es lo que vemos en la calle. No vemos que haya un voto que fuga. Siento que todos los que fueron influidos por la estrategia del miedo fueron el 13 de agosto a votar en contra de Cristina y por Cambiemos; y a esta altura hay algo que se puede deducir después de la elección de agosto: el miedo que se había instalado a la vuelta al pasado ya no tiene por qué existir, porque se demostró que el liderazgo de la señora de Kirchner está agotado.-Pero ganó las PASO.-Ella fue Presidenta, ha ganado por el 54 por ciento de los votos; y ahora, el 33 de Buenos Aires trasladado a la Nación es un 20 por ciento. Ya no hay riesgo de volver al pasado, la gente tiene que poder votar con libertad y sin miedo a hacerlo. Ya no hay por qué temer, y esa conclusión que podemos sacar de las PASO es positiva para nosotros. Tratamos de explicar eso: no se elige gobierno, se elige oposición, y hay que votar sin miedo, porque la señora de Kirchner no vuelve.-Massa tiene su fortaleza en el Conurbano y usted en el interior de la Provincia, que es el territorio más fuerte de Cambiemos. ¿Cómo hace para disputar ese electorado?-Camino, voy a todos los pueblos, y Sergio también lo hace. Hemos ido a visitar desde las grandes ciudades del interior hasta los pequeños pueblos, tratamos de estar en to-dos los lugares que podemos para masificar lo más posible nuestro mensaje. He logrado construir una identidad a partir de haberme plantado contra la corrupción y, siempre lo digo, no es un problema personal con la señora de Kirchner, es un posicionamiento político, porque creo que son perversos e inhumanos los efectos de la corrupción. La corrupción mata, y eso está comprobado. Entonces, lo que trato es demostrar y capitalizar eso; creo que es necesario que las banderas que he sostenido, realmente hoy existan frente a este gobierno. Si no estamos nosotros, y Cambiemos obtiene una mayoría, el problema es que ellos no han demostrado cambios firmes frente a la corrupción. Cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo tenía la obligación de ser extremadamente prolijo en el manejo, sobre todo, de los recursos del Estado, de los negocios privados de los funcionarios públicos; y no lo han sido, no le dan importancia.-¿Por ejemplo?-Es un gobierno que, como muchos otros, muestra la búsqueda de injerencia frente al Poder Judicial. Que pretendan alardear sobre la persecución a los dirigentes sindicales, aunque me parece perfecto que se investigue todo, está demostrando un intento de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pasa con el juicio a (Amado) Boudou, pasa en el caso Santiago Maldonado. Hay muchos indicios de un Poder Ejecutivo que no respeta la independencia de los poderes. En algún punto, la sociedad tiene que reflexionar sobre estas cuestiones. Yo puedo estar o no en un cargo público, pero tiene que haber una expresión política para quienes defendemos efectivamente estas banderas.