POST ELECCIONES

Si gana Cambiemos, María Eugenia Vidal se recluirá en la Provincia para evitar “confusiones”

Su alta imagen positiva y un posible triunfo oficialista en las elecciones generales serían el caldo de cultivo ideal para potenciar a la Gobernadora como la sucesora de Macri. Pero como las perspectivas 2019 serían “sin cambios”, en el ejecutivo dicen que no saldrá del territorio bonaerense para reuniones políticas que presten a malos entendidos. Mientras, el domingo sale a pedir el voto.

“No queremos confusiones, ¿por qué vamos a cambiar la estrategia si así nos va bien?”, la retórica parte de un funcionario de contacto diario con María Eugenia Vidal. En el Ejecutivo son optimistas sobre los resultados de las legislativas, y en ese sentido saben que un triunfo sumado a la buena imagen pública de la Gobernadora la potenciará de inmediato como “presidenciable”.En el PRO, y fundamentalmente si el triunfo a nivel nacional se consolida con la frutilla de la provincia de Buenos Aires, ya aseguran que 2019, electoralmente, se presentará con los mismos actores que2015 en los tres principales cargos. Es decir, Mauricio Macri para la reelección presidencial, María Eugenia Vidal para un segundo mandato en la Provincia, y Horacio Rodríguez Larreta en busca de otro período en la Ciudad de Buenos Aires.Es por ello que en el Ejecutivo bonaerense aseveran que “después de las elecciones, María Eugenia será la más bonaerense de todos, no va a salir de la Provincia, y sólo cruzará las fronteras distritales por cuestiones meramente institucionales (aunque esto también buscaría evitarlo)”.Aseveran que no se verá ninguna foto de la mandataria con otro gobernador o dirigente importante del interior del país que pueda dejar la más mínima chance de especulación posible.En otro orden, en la última semana de campaña electoral, el oficialismo pondrá el foco en aquellos que no fueron a votar en las PASO. “Desde el domingo María Eugenia va a salir a pedir el voto de la ciudadanía”, adelantó a La Tecla un funcionario relacionado con la campaña.Desde el primer momento en Cambiemos estuvieron convencidos que la gran mayoría de los que se ausentaron en las PASO, y ahora concurrirán a las urnas para la elección final, son votantes del espacio.Pero, como adelantó esta semana La Tecla, también existe un temor que ante la sensación de un triunfo seguro (instalada a partir de la difusión de las encuestas que dan ganador a Bullrich), muchos piensen que su concurrencia no es necesaria y vuelvan a ausentarse. Por ello reforzarán el concepto de la obligatoriedad del sufragio, y de la necesidad del oficialismo de contar con ese voto.