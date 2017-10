CUARTA SECCIóN ELECTORAL

Una causa por sobreprecios hace peligrar el sueño de meter el quinto senador que quiere Cambiemos

En Chacabuco, la compra de luces LED por parte de la municipalidad a un precio considerablemente mayor, puso en el centro de la escena a Agustín Máspoli, quinto candidato a senador bonaerense por la Cuarta sección electoral de Cambiemos y secretario de Hacienda del municipio que a su vez era apoderado de Hidalgo Groups, la empresa beneficiada con la compra. Desde Cambiemos desmintieron la vinculación y dieron las explicaciones del caso.

Cambiemos quiere meter 5 senadores por la Cuarta sección electoral para arrimarse al sueño de tener la mayoría propia en la Cámara alta bonaerense pero una causa por sobreprecios amenaza contra el objetivo del espacio oficialista.Chacabuco es el distrito de la controversia. Allí, el municipio que conduce el intendente Víctor Aiola, pagó, según denunció el dirigente kirchnerista Francisco Bruno, sobre precios por más de 2 millones de pesos en la compra de luces LED que están instaladas en varios puntos de la ciudad.La compra total abarcó 450 lámparas LED a la empresa Orión de la firma Hidalgo´s Group a un precio por unidad de $ 7.825,65 pesos, cuando una empresa cordobesa ofrecía por unidad de $ 3.062,20 de pesos.El hecho puntual complica a Agustín Máspoli, quinto candidato a senador bonaerense por la Cuarta sección electoral de Cambiemos y secretario de Hacienda del municipio que a su vez era apoderado de Hidalgo Groups, la empresa beneficiada con la compra.Por tal motivo, el concejal Javier Estévez, en conferencia de prensa, adelantó que denunciará a Máspoli, tras revelarse que realizó gestiones en favor de Hidalgo´s Group mientras cumplía tareas de como asesor del intendente Víctor Aiola.El edil del peronismo chacabuquense dio a entender que esta denuncia se desprende de la revelación del acta de constitución de la filial argentina de la firma española, en la que se le da un poder a Máspoli para que realice gestiones en su nombre.Cabe detacar que si bien al momento de firmarse el contrato entre Hidalgo´s Group y la Municipalidad, Máspoli no era secretario, el candidato a senador de Cambiemos cumplía funciones de asesor ad-honorem, asignadas por decreto.Javier Estévez recordó, además, que Máspoli también carga con otra denuncia: la de integrar una asociación ilícita y la falsificación de un documento público que realizó el exintendente, Darío Golía, cuando dio a conocer un plan para acusarlo de doble facturación.Pero la historia no terminó acá. En diálogo con La Tecla, desde Cambiemos chacabuquense brindaron la otra versión de los hechos.Si bien, reconocieron que el secretario de Hacienda chacabuquense en el año 2016 era asesor de Aiola ad-honorem desmintieron que sea apoderado de la empresa Hidalgos Group: "Por pedido de Aiola le dimos una mano a la empresa y firmamos un convenio de colaboración para ayudar en todo lo concerniente a las presentaciones de personería jurídica", relataron.Y agregaron: "La empresa nos habilitó una autorización para hacer un tramite en persona jurídica, incluso a dicho trámite ni siquiera lo hice yo sino que lo llevó adelante un gestor y esa misma autorización se cayó cuando se finalizó el tramite".Pero además, apuntaron que el municipio ya se presentó ante la Justicia por este caso y revelaron que "la municipalidad no contrató nunca a la empresa española sino a la cooperativa eléctrica que fue la que finalmente compró a Hidalgos Group las luces LED en cuestión"."Entre los directivos de dicha empresa, hay uno que es candidato por el peronismo y es un hombre que responde a Julián Domínguez y al exintendente Golia", destacaron como dato de color.Por último, se refirieron a la diferencia de precios en la primera denuncia que hizo Francisco Bruno y afirmó: "La comparación es inexacta porque hace un año esas luces eran más caras y Bruno está comparando el precio de 8 meses atrás con otras luces que ahora son más baratas, pero que además no son de al misma calidad que las que se le compraron a la empresa española".