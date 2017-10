MAR DEL PLATA

Cristina en modo campaña: “Pregúntenle a Macri cómo es que hoy hay más inflación que en el 2015”

En la Feliz, Cristina volvió a polarizar con Cambiemos y criticó al coloquio de Idea por complicidad con el gobierno de Cambiemos. Además, llamó a construir una nueva alternativa bajo Unidad Ciudadana: “La gente necesita verse representada en una fuerza política que, pese al ajuste y la confrontación, no se asuste”, apuntó.

A una semana para el cierre de campaña, Cristina metió gira por el interior bonaerense y en Mar del Plata -con un acto multitudinario- cargó contra Cambiemos por no encontrarle rumbo al país."Mañana va a ser dos meses exacto de que estuve lanzando la campaña de unidad ciudadana, cuando vine a esta ciudad, Mar del Plata era la tercera ciudad con mayor desocupación de todo el país, hoy vengo y ocupa el primer lugar en Argentina", apuntó la ex Jefa de Estado.Y agregó: "Después cuando uno lee en las tapas de los diarios o cuando uno escucha en todos los programas de televisión que todo está mejor, quiero venir a decir que no es cierto, que es mentira y que Mar del Plata es testigo muda de lo que está pasando, los trabajadores han perdido el trabajo y los que lo conservan no llegan a fin de mes".Además, la expresidenta aseveró: "Después de casi dos años de gobierno cómo van a explicar que la inflación es más grande aún, en el 2015 los argentinos y las argentinas tenían trabajo. Además, tenían buenos salarios porque había consumo porque los viejos podían pagar sus remedios"."Nos decían que la inflación era producto de que había mucho consumo, era problema de que la demanda recalentaba la economía, como había recalentamiento de la economía, decían que lo mas fácil de su gobierno iba a ser solucionar el problema de la inflación y miren hoy aquí a 50 cuadras del coloquio de IDEA, porqué no le preguntan a Macri ahora que va a venir a las 5 de la tarde como es que hay inflación más alta que en el año 2015", indicó."Sería bueno preguntar dónde están los 106 mil millones de dólares que entraron, como se van a pagar los 65 mil millones de dólares de lebacs", cuestionó la exmandataria al tiempo que consideró que el gobierno de Cambiemos tapa sus mentiras gracias al "blindaje mediático".Casi al final de su oratoria, la ex Jefa de Estado llamó al voto: "Vengo a proponerles algo, quiero proponerles fortalecer Unidad Ciudadana y que salgamos a convencer a cada uno de nuestros amigos que es necesario fortalecer a la fuerza que le ganó al gobierno y estas políticas, a mí no me interesa ganarle a una persona, yo quiero que ganen las políticas que han hecho feliz a este pueblo".Y puntualizó: "Todas las recetas que le recomendaron de afuera este gobierno las hizo pero nunca acertó para el lado del pueblo, hay que saber que tenemos frente a la historia y los que están sufriendo una responsabilidad, no podemos seguir viviendo en un país donde un gobierno te diga que Santiago Mlaonado está viviendo en Chile".