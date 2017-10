CAMPAÑA 2017

Molina arengó a su tropa para cocinar un triunfo en Quilmes

El intendente de Cambiemos aseguró que la gente se cansó de la mentira y auguró el fin de los políticos que prometieron y no cumplieron. Criticó el estado en que recibió el municipio y participó de una reunión con las 62 organizaciones peronistas.

El Intendente de Quilmes, Martiniano Molina, encabezó un plenario en la sociedad de fomento Vecinos Unidos, en el barrio La Cañada, en el que aventuró que "esta elección marcará el fin de esos políticos que lo único que hicieron fue prometer y no cumplir"."La gente se cansó de la mentira, de la intolerancia, de ver cómo se revoleaban bolsos mientras decían que teníamos menos pobres que Alemania. Se cansó y le puso un freno", aseguró el jefe comunal, haciendo hincapié en que el Estado “atiende a todos los barrios por igual, especialmente a aquellos que más nos necesitan, como los que se encuentran en la parte oeste del distrito”.Además, agradeció el trabajo que llevan adelante los candidatos locales de Cambiemos, al sostener que "son personas comprometidas, que denunciaron en el pasado el robo histórico en la educación de Quilmes. Hoy estamos haciendo la transformación más importante en ese y otros ámbitos. Hoy viajamos mejor, una ambulancia nos traslada mejor, las calles son mejores. Falta mucho, pero también hicimos y hacemos muchísimo todos los días, pensando solo en el vecino. Cada cosa que fue llegando fue gracias al trabajo de todos ustedes”.En otro tramo de su discurso, expresó que "costó levantar un distrito totalmente caído, donde la corrupción atravesó absolutamente todo, donde cada lugar donde hubo un funcionarios había una valija y se la llevaron. Todas esas obras que no llegaron están en una caja fuerte, hoy lo vemos en la televisión y vemos a la justicia actuar. Esas personas tienen que estar presas y de una vez por todas terminar con la corrupción”.Durante la jornada, Molina participó de la reunión impulsada por las 62 organizaciones peronistas, en la sede del Sindicato del plástico, en la que los representantes de los gremios presentaron la confirmación de la lista de unidad, encabezada por el titular del Sindicato de Trabajadores de Remises, Alejandro Poli."Venimos a acompañar a una persona comprometida con este distrito y el gobierno. Lo conocí cuando estaba con ese gran líder, el “Momo” Venegas, del que mi viejo me contaba sus anécdotas, sus historias y toda esa lucha que llevaba adelante. Recuerdo que me llamó tres días antes de que partiera a otro mundo. Siempre tan cordial y con esa fortaleza que nos impulsa a todos nosotros a seguir trabajando por este proyecto de país, de provincia, que tiene como objetivo luchar contra las fuerzas del mal, contra las mafias. Tenemos una gobernadora que hace un trabajo enorme para que nuestros pibes puedan vivir en paz, para que estemos en una provincia que nos vuelva hacer sentir orgullosos a todos”, dijo el intendente quilmeño.Entre los presentes se encontraban Galetto, Maisu, Bernasconi; el líder de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Ramón Ayala; el presidente del sindicato de obreros de la industria del vidrio y afines (SOIVA), Horario Valdez; y el candidato a diputado por Cambiemos (Partido Fe - UATRE), Pablo Ansaloni.