CAMPAÑA 2017

"La reforma laboral no está en los planes de nadie, la gente ya no come vidrio"

El candidato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, dialogó en exclusiva con "La Tecla en Vivo" de Cadena Río (FM 88.7). Descartó que se impulsen cambios tanto en la legislación del trabajo como previsional y rechazó la "campaña del miedo" de la oposición al anunciar aumentos de tarifas tras las elecciones.

El candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, aseguró que los rumores acerca de una reforma laboral y otra previsional "son falsas, no están en los planes de nadie y la gente ya no come vidrio. La campaña del miedo ya no funciona, parece surgir cuando se les acaban los argumentos. Pero no hay ningún plan de reforma laboral ni previsional, lo ha dicho el Ministro de Trabajo".Entrevistado en exclusiva por el programa "La Tecla en Vivo", que se emite por Cadena Río (FM 88.7), el ex ministro de Educación recordó que "ya los bonaerenses saben que nosotros decimos la verdad, que así queremos trabajar y relacionarnos con ellos. Por eso damos la cara, porque podemos darla, que es algo muy lindo en toda la gente de la lista de Cambiemos en la Provincia"."Estamos todos los días mano a mano, haciendo algún timbreo, hoy yo lo voy a hacer por la zona norte del Conurbano, por Escobar, Pilar, así que es subestimar a la gente creer que con la campaña del miedo se va a conseguir algo. Lo intentaron en el 2015 y no funcionó", añadió.Con respecto a la denuncia pública de la oposición de que subirían las tarifas luego de los comicios, Bullrich señaló que "hay un acuerdo con audiencias públicas, que es como se tiene que hacer, en las cuales se programaron aumentos graduales. Obviamente es en forma transparente, esto ya se sabe que el aumento en las tarifas públicas está pactado, con lo cual no es ninguna cosa sorpresa ni ninguna cosa rara. Como hacemos todo, de cara a la gente y con la verdad".En este sentido, expresó que "estamos invirtiendo para que no tengamos más cortes en los servicios, o reducirlos significativamente. Y además con algo muy beneficioso como es la generación de una energía sustentable, como lo que estamos haciendo en la zona sur como en Bahía Blanca o Carmen de Patagones con los parques eólicos, aprovechando las condiciones de grandes vientos que hay allí para generar energía limpia. No queremos resolver sólo el problema para nosotros, sino también dejarle una mejor provincia a nuestros hijos".Consultado acerca del reclamo bonaerense por los Fondos de Coparticipación y la queja de algunas provincias para que les recorten sus ingresos, dijo que "estamos convencidos de que la Provincia fue discriminada injustamente y que esos recursos le corresponden a los bonaerenses y que permitirían hacer obras más rápido. Por ejemplo contra las inundaciones, ya que tenemos más de 1 millón de hectáreas bajo agua por la falta de obras. También mejorar las rutas, en las que se ha hecho mucho, en la 7, en la 8, en la 5, en la ruta 51 que va de norte a sur. O seguir el plan de agua corriente y de cloacas".En cuanto a las encuestas y la instalación de su figura, Bullrich analizó que "lo que se está afianzando cada día más es unn equipo. Todos recorrimos la Provincia, nos conocen más, pero además todos los días van sucediendo cosas que marcan que el camino es el correcto. Personalmente he creido mucho, como dirigente, como funcionario, como persona, al hablar con la gente en cada recorrida, con sus historias de fortaleza, de esas ganas que tienen los bonaerenses de salir adelante y de seguir transformando la Provincia".