Randazzo le cierra las puertas a Massa para la unidad del PJ: “Pretendo coherencia”

El primer candidato a senador por el Frente Justicialista dijo que busca ser parte de la reconstrucción del peronismo. Señaló que no hace política por "encuestas".

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, desestimó la posibilidad de un acercamiento con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de cara a la reconstrucción del peronismo post elecciones que aglutine a las diferentes vertientes."Pretendo coherencia. Me cuesta ver el caso de Massa, que en 2013 conformó una fuerza política y ahora con Margarita (Stolbizer)", señaló el primer candidato a senador por el Frente Justicialista – Cumplir.Alicaído por el resultado de las PASO, el ex ministro de Cristina aseguró que no hace política “por las encuestas” y sostuvo que aspira “a construir un peronismo que sea una alternativa que exprese los intereses de de los argentinos”.En ese sentido, dijo que busca ser parte de la reconstrucción del peronismo. “Me imagino adentro con aquellos que quieren que el peronismo vuelva a ser una fuerza política que sea competitiva en 2019. Que se forme un peronismo amplio y represente a los argentinos", apuntó en dialogó con TN.Así como Randazzo le restó chances a la posibilidad de una unión conjunta, también lo hizo el primer candidato a diputado de Cumplir, Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolívar en diálogo con La Tecla. “Hoy no tiene nada que ver con el peronismo, es una decisión de él”, dijo.De todas maneras, lo diferenció de dirigente como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el de San Juan, Sergio Uñac, o el actual senador por Río Nego, Miguel Pichetto, con quienes destacó más coincidencias hacia delante.“Pasado el 22 de octubre, el objetivo y el desafío es como reconstruimos una oposición que sea amplia, que sea plural, que sepa captar a los sectores progresistas, independientes que hoy no se sienten representados por el Gobierno y que tampoco ven claramente una oposición y un liderazgo emergente que nos pueda convocar a todos”, precisó.El debate hacia adentro del peronismo es mayúsculo. No asoma un candidato fuerte para pelear la Presidencia en el 2019 que al menos tenga expectativas para superar un balotaje. Son varios los gobernadores que tienen la ambición de competir. Del otro lado, el kirchnerismo duro mantiene la vigencia de CFK;La reciente desestimación de Cumplir tiene lugar después del llamado a la unidad que había hecho Massa en el acto de este miércoles en el estadio Obras Sanitarias, en el que recibió el respaldo de varios de los gremios alineados con Barrionuevo.“Quiero invitarlos a que no solo tengamos la capacidad de corregir el rumbo sino de devolver la esperanza de nuestro pueblo. Empieza la tarea de construir una nueva oposición, empieza la tarea de empezar a construir el peronismo del siglo XXI”, había afirmado el tigrense.Con todos o sin algunos, esa es la cuestión.