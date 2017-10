EXCLUSIVO

"Cuando estamos inundados hablamos todos, pero después nos olvidamos"

Así, Eduardo “Bali” Bucca adelantó a La Tecla.info que uno de los temas que busca colar en la Cámara de Diputados, si obtiene el escaño, es la problemática hídrica de la Provincia. También apuntó a la salud y el déficit de viviendas.

En el caso de repetirse los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cabeza de lista de la nómina de diputados del Frente Justicialista Cumplir, Eduardo “Bali” Bucca, lograría ingresar a la Cámara baja de la Nación.Ante dicha oportunidad, el intendente de Bolívar se encuentra en pleno proceso de planificación de propuestas legislativas para transformar en realidad en el Congreso. Conforme a lo manifestado a La Tecla, Bucca apuesta a buscar soluciones para tres grandes áreas: los problemas hídricos, la salud y el déficit de viviendas.En ese sentido, el candidato confió a este medio: “me interesa trabajar proyectos concretos que tengan que ver con resolver la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires”.“Hay un fondo hídrico que hay que reformar, hay que hacerlo más ágil, más eficiente y que se oriente a la elaboración de proyectos en la Provincia para los próximos años, que deje de ser una cuestión espasmódica de la cual hablamos todos cuando estamos inundados y después nos olvidamos, que pase a ser una política de estado”, sentenció.Otro punto a trabajar por el alcalde del distrito de la séptima sección electoral es el sistema de salud, problemática que aqueja a las comunas de la región. “El sistema de salud, no solamente nacional, sino provincial, está colapsado y no da una solución a los problemas que demanda la sociedad en tiempo y en forma, ni hablar cuando hablamos de pueblos del interior, falta infraestructura pero también recursos humanos, médicos y enfermas”, remarcó.“Un tema que para mi es importante es acompañar políticas de prevención, si puedo insistir desde el Congreso para que cambie el paradigma de la atención de salud pública en la Argentina lo voy a hacer. Seguimos teniendo un sistema de salud que apunta a atender al enfermo y no a evitar la enfermedad”, apuntó.Por último, Bucca adelantó que apunta a “acompañar a que se de una batalla real y concreta contra el déficit habitacional”. En ese marco, reflexiono: “me encuentro todos los días con familias que sienten que tiran la plata cada vez que pagan el alquiler, jóvenes, trabajadores y muchas veces pagan mucho o gran parte de su salario en un alquiler en una Provincia con muchísima tierra”.“Es muy importante salir de la lógica de la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a una vivienda”, concluyó “Bali” Bucca.