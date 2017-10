DE NUEVO

La inflación supera el nivel proyectado por el Gobierno y activa la cláusula gatillo

Las predicciones inflacionarias del gobierno de Cambiemos volvieron a ser superadas por la inflación real. Es la tercera vez que un trimestre cierra con mayores incrementos de precios que los previstos por la Provincia.

Una vez más, la inflación superó a los índices que proyectaba el gobierno de María Eugenia Vidal. Es que, los mismos datos oficiales arrojan que el trimestre comprendido por julio, agosto y septiembre, la inflación llegó a 5 puntos porcentuales. Justamente, para dicho periodo, la Provincia había proyectado un incremento del 4,5 por ciento.Por ello, y por tercera vez en el año, se activará la “cláusula gatillo” sobre los sueldos de los empleados estatales bonaerenses. Como la mejora en los sueldos para ese período había sido pactada en un 4,5 por ciento, los trabajadores sumarán el 0,5 por ciento de diferencia.Igualmente, no se descarta que dicho número sea mayor, ya que los sindicatos bonaerenses pusieron la luz de alerta y aseguran que la diferencia sería mayor y llegaría a 0,7 por ciento.En definitiva, según los gremios, la Provincia viene tomando la inflación acumulada correspondiente a Capital Federal y el Gran Buenos Aires para efectuar la corrección, que fue 0,2% superior al número nacional en el período mencionado.Así, una vez más se pondrá en marcha esa cláusula de actualización automática, ya que no se cumplió la proyección inflacionaria que preveía el gobierno de María Eugenia VidalVale recordar que, el año pasado, el gobierno bonaerense había acordado un incremento de 18 por ciento a pagar en cuatro cuotas de 4,5 por ciento. Hasta el momento, cada uno de los cierres trimestrales no ocurrieron como anticipó Cambiemos y debió activar la clausula gatillo porque la inflación fue superior a la proyectada.